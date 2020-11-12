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11 月 1 日 - 11 日，京东双十一累计下单金额超 2715 亿元

2020/11/12 0:40:49 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 12 日凌晨消息 2020 年 11 月 1 日 0 时至 11 月 11 日 23：59，京东 11.11 全球热爱季累计下单金额超 2715 亿元，再次创造了新的纪录。

IT之家获悉，数据显示，2019 年京东 11.11 全球好物节自 11 月 1 日零时至 11 日 24 时，京东平台累计下单金额为 2044 亿元。

11.11 期间，超 20000 个品牌在京东超市成交额同比翻倍增长，13173 个国产品牌成交额增速超 2 倍，205 个老字号品牌成交额翻番。京东累计售出超 3 亿件新品，许多 C2M 反向定制的商品成为品类第一。

2020 年是京东物流半日达（211 限时达）推出十周年。今年京东物流在 “分钟达”上实现了再突破，11.11 第一单用时 6 分钟送达，乡镇最快一单 15 分钟送达。在 “千县万镇 24 小时达”计划推动下，这个 11.11 京东物流 93% 的自营订单 24 小时送达。在全国范围内，92% 的区县和 83% 的乡镇消费者也可以享受到 24 小时达服务。

11.11 期间，通过智能预测、自动调拨和智能履约，京东智能供应链帮助 3.3 万个品牌、超过 500 万种商品进行销售预测，助推行业降本增效。

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关键词：双11京东

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