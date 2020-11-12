蒋凡：今年双 11 吸引了接近 8 亿消费者，“养猫”用户超 5 亿，近 3 亿看直播

2020 年天猫双 11，从 11 月 1 日到 11 月 11 日的总成交额（GMV）达到 4982 亿元。

11 月 12 日凌晨，淘宝天猫总裁蒋凡向媒体透露，按照同周期、同口径比较，今年双 11 期间的 GMV 比去年同期增长了 1032 亿，增速是 26%。这是过去三年来最高的增速。

今年天猫双 11 首度改变了过去只有一天的营销节奏，从原来的 “光棍节”变成了两个售卖阶段组成的 “双节棍”。

蒋凡表示，这是双 11 过去十二年来最大的一次节奏上的改变，更长的售卖周期，商家普遍获得了更大的成长空间，消费者的体验也更好了。今年双 11 期间，消费者收到订购商品的时间平均提前了 2-3 天，超过 300 万的快递小哥，可以更从容、更高效地完成配送工作。

今年天猫双 11，成交额过亿的品牌 474 个，其中 60% 的品牌，增速超过了去年同期。新品牌的增长也非常好，仅在 11 月 1 日到 3 日的 “抢先购”期间，就有 357 个新品牌成为细分行业的第一名。

蒋凡强调，双 11 的每一个变化都立足于更好地服务社会，服务消费者。今年天猫双 11 吸引了接近 8 亿消费者参与，参加双 11“养猫”互动游戏的用户超过 5 亿。

双 11 期间，观看淘宝直播的消费者近 3 亿，直播引导成交也比去年有大幅度的提升。