IT之家11月2日消息 据投中网报道,目前淘宝正在挖 B 站 UP 主,邀请他们入住淘宝的新内容产品。淘宝小二向 B 站 UP 发信称,“淘宝接下来会有新的内容中心场上线,是一个千万级流量阵地。”淘宝小二向 UP 发出橄榄枝,邀请其入住淘宝内容社区,成为内容创作者。

据媒体报道,淘宝的新内容产品,即为 “淘宝逛逛”。10 月 23 日时,Tech 星球称,淘宝于 10 月 10 日起,对部分达人开放 “淘宝新内容中心”功能,小范围内测新产品 “逛逛”。

“淘宝逛逛”的创作内容将会以图文(或视频)的形式展现,有点类似于好物种草。

IT之家获悉,根据介绍,目前“淘宝逛逛”还属于内测阶段,现在主要面向的是达人群体,只发布不带商品的纯内容,后期才或对商家开放。