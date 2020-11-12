索尼 PS5 今起正式全球发售：仅支持线上购买

终于等到你，还好没放弃！全新的索尼 PS5 游戏主机今天起终于正式全球发售了，当然，由于当前特殊的形势，具体的发售时间还是要取决于所在的地区的疫情现状。同时值得注意的是，正如此前索尼官方确认的消息，在发布日当天用户无法在店内购买 PS5，只能通过线上购买。

据此前外媒透露的信息，索尼对外宣称在发布日当天获得 PlayStation 5 的唯一途径是在线购买，不过此限制不适用于在零售店进行店内取货的用户。至于出台该措施的原因，索尼官方此前也表示，此举是为了避免玩家因热情过于高涨而导致社交距离失效，进而对防控新冠疫情不利。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，全新的索尼 PS5 将于 11 月 12 日或 11 月 19 日发售，具体的上市时间每个地区则各有不同。至于售价，其数字版定价 399 美元，光驱版定价 499 美元，目前国行版的信息还没有公布，不过应该不需要等太久了，尤其对于比较安全的国内环境。