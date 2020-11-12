Counterpoint：安卓厂商很难效仿苹果移除充电器

IT之家 11 月 12 日消息 今天 Counterpoint Research 发文分析了苹果 iPhone 新机移除充电器的做法，并表示安卓厂商很难效仿苹果这样做。

IT之家附文章全文：

苹果将不再提供充电器和耳机

在大多数厂商都将快充充电器作为标配的同时，苹果独树一帜，移除了新款 iPhone 12 系列以及 iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone SE 的充电器和耳机。

苹果移除配件的原因苹果在发布会上表示，移除充电器和耳机是为了环保，在 2030 年实现二氧化碳零净排放。此外，这还可以使包装盒更小、更轻，每次物流多装 70% 的设备，使苹果每年减少超过 200 万吨的碳排放，相当于每年道路上减少 45 万辆汽车。从运输和环保的角度来看，这意义重大。对于持有旧款 iPhone 配件并需要换机的苹果用户来说，这也是合理的。但是我们还需要考虑其他一些因素。

移除配件以保持合理定价

苹果在 iPhone 12 全系增加了 5G、毫米波和 OLED 显示屏，相机也有所改进。这增加了成本，通常情况下为了维持利润厂商会提高价格。但是新款 iPhone 大幅涨价会抑制市场需求，特别是在 COVID-19 疫情期间。而移除充电器和耳机能帮助苹果制定更合理的价格，因此 iPhone 12 的价格比 iPhone 11 仅提高了 100 美元，iPhone 12 mini 则与 iPhone 11 持平。此外，每次物流多装 70% 的设备也能降低物流成本，提高利润。合理的定价加上积压的大量 5G 需求将推高苹果 2020 年 10-12 月的销量，预计将比 iPhone 11 系列 2019 年 9-12 月的销量增加 1%（来源：Counterpoint Market Outlook）。另外，苹果移除配件后，iPhone 11 即使降价也能维持一定利润。

新兴市场用户的成本将增加

在美国、英国等国家，苹果的市场存量高（来源：Counterpoint Installed Base Tracker），这些配件逐渐变得多余，移除更为合理。但是在印度和拉美等新兴经济体，情况并非如此。由于分销更复杂，关税更高，苹果手机在美国以外的很多国家定价更高。移除充电器和耳机会增加用户的成本，尤其是从安卓换机到苹果的用户。

另一个要考虑的因素是换机方式。发达国家的市场是由运营商驱动的，拥有成熟的换机生态系统，用户通常用以旧换新的方式升级设备。以旧换新通常不能为充电器或耳机带来额外的价值，所以用户会保留这些配件。但是，Counterpoint Research 的翻新机市场跟踪显示，在新兴经济体中，用户通常以个人对个人的方式出售设备，而 “原样出售”的价格远高于以旧换新的价格。在某些情况下，买方希望配件与设备一起出售，尤其是来自安卓的买方。这种情况下必须有一方承担配件的费用。

鼓励更多用户用无线耳机？

Counterpoint 的全球 Hearables Tracker 显示，Airpods 一直领跑 TWS 市场。与智能手机市场不同，真无线耳机现在越来越受欢迎，并有望在 2020 年实现增长。苹果取消耳机插孔更像是要推动 TWS 和耳机生态系统的发展。

来源：苹果公司

移除充电器—距离无线充电更近一步吗？

对于智能手机用户来说，充电器十分重要，没有充电器意味着这些设备无法工作。苹果 iPhone 12 系列提供 USB C t0 lightning 充电线，只有 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 配备充电器。其他设备的充电器将不再支持充电线。移除充电器可能是苹果要开发自有无线充电生态系统。

来源：苹果公司

安卓厂商是否会效仿苹果？

另一个最重要的问题是，其他厂商是否会效仿苹果移除充电器。苹果取消耳机插孔后，其他厂商曾经纷纷效仿。但是，移除耳机尤其是充电器是一项更重大的决定。取消耳机插孔只是对产品功能的修改，但功能性和耳机仍得到保留。而移除充电器和耳机却不一样，是直接取消了一直以来的行业标配。

在印度、中东和非洲等主要增长市场，安卓手机仍占据主导地位。同时也存在大量功能手机用户，这些用户最终会升级到智能手机。因此，移除充电器将增加用户的成本，特别是对价格敏感的中低端市场造成冲击。只有移除配件能降低成本（尤其是更低价格段），厂商才会效仿苹果。移除充电器之后，对价格敏感的用户可能会选择购买更便宜的第三方充电器。

其次是产品差异化。尽管产品配置已经标准化，但安卓厂商仍在大力推广快充标准，以实现差异化。充电器的充电速度因厂商和机型而异。因此，很难从安卓生态系统中移除充电器。另外，各厂商的充电器没有经过优化，无法在其他厂商的设备上良好运行，而苹果的生态系统已经得到全面优化。

总之，即使移除配件能降低成本，安卓厂商也很难效仿苹果移除充电器。