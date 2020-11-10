直降 600 元，拼多多百亿补贴 iPhone 12 正式上线：售价 5699 元

IT之家11月10日消息 拼多多百亿补贴苹果专区已经上线了iPhone 12货源，显示iPhone 12直降600元，售价5699元，官网价格为6299元。补贴后的iPhone 12 64GB存储版售价5699元，128GB存储版售价6199元，256GB存储售价6999元。

10月23日凌晨，拼多多百亿补贴出现了iPhone 12信息，上线了0.01元抵300元活动，有效期为1年。所有百亿补贴iPhone商品可用，含iPhone 12，每人限领1张。现在iPhone 12货源终于备货了。

苹果官方 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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