今年双 11 折扣力度最大的是科技股股票，电商巨头两天市值跌去 2 万亿

11 月 12 日消息，今年的双 11 可谓冰火两重天，一边是交易额刷新记录，天猫双 11 交易额 4982 亿元，京东累计交易额 2715 亿元；一边是阿里、京东、美团、拼多多等电商巨头股价暴跌。

据统计，截至 11 月 11 日收盘，阿里、京东、美团、拼多多四家电商巨头在美股、港股轮番大跌，其中阿里巴巴、京东、美团的跌幅均在 9% 以上，两天内总市值共蒸发 2 万亿元。

11 月 12 日开盘，电商巨头股价出现上涨。截至发稿，阿里港股上涨 2.9%，报 255.6 港元；美团股价上涨 7.9%，报 292.4 港元，京东股价涨 7.6%，报 322.6 港元。港股方面，拼多多盘后涨 0.53%。

业内人士认为，电商板块全线大跌与国家市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（意见征求稿）》密切相关。为预防和制止平台经济领域出现垄断行为，该意见征求稿对二选一、刷单、刷评、大数据杀熟等作出了限制。

此外，据 “网信中国”消息，中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会。参会者包括京东、美团、字节跳动、快手、滴滴、阿里巴巴、腾讯等 27 家主要互联网平台企业代表。

会议明确，要正视和解决线上经济发展存在的问题。“网信中国”发布的文章，点名了竞争失序、虚假营销、刷单炒信、挤压实体、个人信息泄露等问题。