双 11 中国人花了多少钱，央行：共处理网络支付业务 22.43 亿笔、金额 1.77 万亿元

IT之家 11 月 12 日消息 双 11 中国人到底花了多少钱？央行官方微信 12 日信息显示，11 月 11 日，人民银行指导网联、银联、主要商业银行及非银行支付机构周密准备、稳妥实施，成功完成 “双十一”网络支付清算业务高峰保障工作。当日，支付清算系统运行平稳，支付业务处理高效顺畅 , 切实保障了人民群众的支付体验。网联、银联共处理网络支付业务 22.43 亿笔、金额 1.77 万亿元，同比分别增长 26.08%、19.60%；合计最高并发量 10.9 万笔 / 秒，同比增长 26.19%，创历史新高。

长期以来，人民银行践行 “支付为民”服务理念，指导支付清算行业各参与机构守正创新、稳妥有序开展业务。为做好 “双十一”等活动的配套支付保障，人民银行协调支付清算机构、主要商业银行和非银行支付机构积极应对、协调资源、优化流程、实战演练，确保业务高峰期间各类支付交易有序处理，为促进消费、支持经济发展、构建 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”提供了有力保障。

下一步，人民银行将强化支付基础设施建设、深化金融供给侧结构性改革，继续指导各支付清算机构做好安全生产和服务保障工作，支持各银行机构、非银行支付机构提供更加安全便利的支付服务，推动支付行业稳健发展。

IT之家了解到，天猫官方公布的数据显示，2020 年天猫双 11，从 11 月 1 日到 11 月 11 日的总成交额（GMV）达到 4982 亿元。比去年同期增长了 1032 亿，增速是 26%，是过去三年来最高的增速。来自京东官方的数据显示，2020 年 “11.11 京东全球好物节”累计下单金额超过 2715 亿元，比去年的 2044 亿元增长了 32.8%。