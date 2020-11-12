Rivian R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV 将开始接受预订，明年开始交付

11 月 12 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，亚马逊和福特汽车支持的美国电动汽车初创公司 Rivian 表示，其 R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV 将开始接受预订。

2018 年 11 月，Rivian 在洛杉矶车展上展示了其 R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV，这两款车都是利用该公司的灵活 “滑板”平台打造的。

外媒称，首发版 R1T 和 R1S 的起售价分别为 7.5 万美元和 7.75 万美元，续航里程均为 300 英里（约 483 公里），这意味着这两款车型都将采用 Rivian 的 135kWh 电池组。

今年 7 月份，Rivian 在新闻发布会上宣布，将于明年夏天开始交付旗下两款全电动汽车——R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV。

据悉，该公司将分别于 2021 年 6 月和 2021 年 8 月在美国开始交付首发版 R1T 和 R1S，并计划于 2021 年 11 月在加拿大开始交付这两款车型。

至于充电问题，Rivian 表示，它将很快推出 Rivian Adventure 网络，它将在全美各地设立快速充电站，20 分钟内可增加 140 英里（约合 225 公里）的续航里程。至于什么时候推出，目前还没有具体的时间表。

Rivian 成立于 2009 年，仅有 11 年的历史，是一家新兴电动汽车厂商。目前，该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。

该公司的 R1T 电动皮卡将与特斯拉的 Cybertruck 电动皮卡、福特的 F-150 EV 和通用汽车的悍马 EV 等展开竞争。