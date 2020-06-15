再等两年，福特 F-150 电动皮卡发布时间推迟

6 月 15 日消息，据国外媒体报道，F-150 是福特旗下最畅销的皮卡，在汽车行业大力发展电动汽车、特斯拉已推出电动皮卡的情况下，福特也在谋划推出 F-150 电动版。

▲福特皮卡 F150

对于电动皮卡 F-150，福特内部负责电动汽车研发事宜的爱迪生团队的负责人达伦 · 帕尔默 (Darren Palmer)，此前表示福特计划在 2022 年之前推出。

但从外媒最新的报道来看，福特皮卡 F-150 电动版，发布时间将会推迟，福特的一名高管在接受采访时已透露了这一消息。

新透露福特皮卡 F-150 电动版发布时间的，是福特的首席运营官吉姆 · 法利 (Jim Farley)，他在接受采访时表示，福特皮卡 F-150 电动版将在 2022 年年中发布，一同发布的还将有一款新的轻型面包车。

吉姆 · 法利还表示，在西欧和美国的皮卡与面包车市场上，他们是第一大厂商，这也是他们的机会，他们是消费者信任的品牌。

福特若真如吉姆 · 法利透露的那样在 2022 年年中推出 F-150 电动皮卡，他们在市场竞争中可能就会略显不利。

电动汽车厂商特斯拉在去年 11 月份已经推出了电动皮卡 Cybertruck，单电机后轮驱动版计划 2022 年年底量产，双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版计划 2021 年底量产，这两款是在福特皮卡 F-150 电动版推出之前量产。

特斯拉是目前在电动汽车方面走在行业前列的厂商，如果特斯拉的电动皮卡率先量产，对其他自然就会带来巨大的压力。