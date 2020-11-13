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苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 发售现场：排队人数更多，黄牛加价回收「Pro Max」

2020/11/13 13:49:11 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月13日消息 今日，苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式发售。首批预购用户也已陆续收到新机。

据腾讯科技报道，今日现场排队领取 iPhone 12 Pro Max 的用户人数比此前 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 开售时的人数更多。其中，第一批领取机型的用户大多预约了更大尺寸的 iPhone 12 Pro Max。

IT之家了解到，iPhone 12 Pro Max 是苹果目前推出的最大的 5G iPhone，采用 6.7 英寸超视网膜 XDR 显示屏，配备 1200 万像素超广角、广角及长焦 Pro 级三摄，支持 Apple ProRAW 与传感器位移式光学图像防抖功能。

报道指出，除来取新机的用户外，门口依然有大批的黄牛等待回收机器。他们主要是询问刚刚领完机器的用户是否出售，然后再加价转卖。

根据IT之家昨日报道，从线下渠道的现货报价来看，iPhone 12 mini 的 64GB 黑色和蓝色最低，为 5400 元，128GB 最低为 5850 元。iPhone 12 Pro Max 的 128GB 版本则最低加价 600 元。

作为对比，发售价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低 5499 元，最高为 11899 元。具体为：

  • iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

  • iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

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关键词：苹果iPhone 12

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