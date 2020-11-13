苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 发售现场：排队人数更多，黄牛加价回收「Pro Max」

IT之家11月13日消息 今日，苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式发售。首批预购用户也已陆续收到新机。
据腾讯科技报道，今日现场排队领取 iPhone 12 Pro Max 的用户人数比此前 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 开售时的人数更多。其中，第一批领取机型的用户大多预约了更大尺寸的 iPhone 12 Pro Max。
IT之家了解到，iPhone 12 Pro Max 是苹果目前推出的最大的 5G iPhone，采用 6.7 英寸超视网膜 XDR 显示屏，配备 1200 万像素超广角、广角及长焦 Pro 级三摄，支持 Apple ProRAW 与传感器位移式光学图像防抖功能。
报道指出，除来取新机的用户外，门口依然有大批的黄牛等待回收机器。他们主要是询问刚刚领完机器的用户是否出售，然后再加价转卖。
根据IT之家昨日报道，从线下渠道的现货报价来看，iPhone 12 mini 的 64GB 黑色和蓝色最低，为 5400 元，128GB 最低为 5850 元。iPhone 12 Pro Max 的 128GB 版本则最低加价 600 元。
作为对比，发售价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低 5499 元，最高为 11899 元。具体为：
iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。
iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。