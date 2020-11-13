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郭明錤：AirPods 3 与 AirPods Pro 外观相似，与 mini LED iPad 明年上半年发布

2020/11/13 12:06:07 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月13日消息 今日上午，天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果研究报告表示，预计嘉联益将于 2021 年重回 Apple 全产品线供应链，为 2021 年下半年新款 iPhone（iPhone 13 系列）、2021 年上半年新款 AirPods （AirPods 3）、2021 年上半年新款 mini LED iPad 的关键供货商。

报告指出，嘉联益将首度取得 TWS 订单，成为 AirPods 系列的新进入者。报告预计 AirPods 3 最显著的变化为外观设计与 AirPods Pro 相似，嘉联益预计将取得 AirPods 3 耳机软板与充电盒软板订单，该订单预计从 2020 年第二季度开始显著贡献营收与获利。

IT之家了解到，报告表示，预计嘉联益将重新取得 iPad 声学与光学零部件软板订单，成为 mini LED iPad 软板关键供应商。预计 mini LED iPad 将在 2021 年上半年中期量产，嘉联益将重新取得 iPad 声学与光学零部件软板订单。

此外，报告称，嘉联益为高通毫米波天线的参考设计供应商，因而有望受益于谷歌 5G Pixel 高单价毫米波天线订单。同时，报告预计随着更多 Windows 笔记型电脑导入窄边框设计，有利嘉联益高单价 LCP 传输线出货增长。

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关键词：苹果AirPodsiPad

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