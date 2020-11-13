郭明錤：AirPods 3 与 AirPods Pro 外观相似，与 mini LED iPad 明年上半年发布

IT之家11月13日消息 今日上午，天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果研究报告表示，预计嘉联益将于 2021 年重回 Apple 全产品线供应链，为 2021 年下半年新款 iPhone（iPhone 13 系列）、2021 年上半年新款 AirPods （AirPods 3）、2021 年上半年新款 mini LED iPad 的关键供货商。

报告指出，嘉联益将首度取得 TWS 订单，成为 AirPods 系列的新进入者。报告预计 AirPods 3 最显著的变化为外观设计与 AirPods Pro 相似，嘉联益预计将取得 AirPods 3 耳机软板与充电盒软板订单，该订单预计从 2020 年第二季度开始显著贡献营收与获利。



IT之家了解到，报告表示，预计嘉联益将重新取得 iPad 声学与光学零部件软板订单，成为 mini LED iPad 软板关键供应商。预计 mini LED iPad 将在 2021 年上半年中期量产，嘉联益将重新取得 iPad 声学与光学零部件软板订单。

此外，报告称，嘉联益为高通毫米波天线的参考设计供应商，因而有望受益于谷歌 5G Pixel 高单价毫米波天线订单。同时，报告预计随着更多 Windows 笔记型电脑导入窄边框设计，有利嘉联益高单价 LCP 传输线出货增长。