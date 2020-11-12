国产量子通话手机有望在年底或明年初推向民用市场：可选择 “加密”或 “普通”通话

IT之家11月12日消息 据经济观察报报道，中国电信 和国盾量子对外宣布，双方正在研发一个手机支持量子安全通话的项目，同时，中国电信表示，中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。

中国电信是中国的基础电信运营商之一，国盾量子是科大国盾量子技术股份有限公司 , 技术起源于中国科学技术大学，产品已经被部署在量子通信干线 “京沪干线”在内的量子保密通信骨干网等项目。

11 月 7 日，中国电信在 2020 天翼智能生态博览会上展出了两台样机，分别是根据华为和中兴的现有手机型号改造而来，手机屏保是中国电信、国盾量子的标识，用户可在通话过程中一键选择两种通话模式，“加密通话”或 “普通通话”，两种模式下的通话质量无差别。 未来该手机会从中国电信的渠道向消费者分发。

11 月 6 日，中国电信和国盾量子成立了一家合资公司——中电信量子科技有限公司。该手机项目由合资公司主导研发。原理上，量子密钥的分发，一方面通过建设量子保密通信网络进行广域的分发，同时也可以借助基于国产密码芯片和国密算法的量子安全 SIM 卡，完成在手机里的植入，手机借助植入的密钥进行量子安全通话。

这种 SIM 卡可适配的手机型号非常广泛，手机通常只要换上该 SIM 卡和对应的软件就可以用安全的密钥对语音通信、数据通信和存储等进行保护，从而与普通手机相比，增加加密通话功能。用户在打电话中，可以自主选择，是采用量子安全通话，或普通通话模式。

IT之家获悉，另外，消费者需要知道的是，量子安全通话功能是双向对等的，对方手机必须插入量子安全 SIM 卡，才能实现通话加密。