一图看懂三星 Exynos 1080 芯片：综合性能跑分达 69 万

IT之家11月12日消息 今天下午，三星正式推出了全新一代 Exynos 1080 处理器。Exynos 1080 处理器采用 5nm 工艺制程，采用了Cortex-A78 CPU、Mali-78 GPU的配置，同时兼顾高性能和低功耗的特性，在发布会上，三星宣布，vivo将首发搭载Exynos 1080处理器的终端产品。

三星介绍，Exynos 1080 的集成调制解调器提高了下载内容的速度，允许你以更少的延迟更快地进行流播和加载。兼容两种类型的 5G 网络，即毫米波 (mmWave) 和 6 吉赫 (GHz) 以下，在 6GHz 以下环境下可实现高达每秒 5.1 吉比特 (Gbps) 的下行链路速度。以及支持蓝牙5.2 和第六代无线网络技术 (Wi-Fi 6)，可确保 Exynos 1080 始终保持连接。

Exynos 1080支持频段包括5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL)、5G NR mmWave 3.67Gbps (DL) / 3.67Gbps (UL)、LTE Cat.18 6CA 1.2Gbps (DL) / Cat.18 2CA 200Mbps (UL)。

Exynos 1080 旨在支持更快速、更安全的设备内置 AI，通过支持虚拟助理和增强现实 (AR) 等应用程序直接在你的设备上处理信息，提升智能服务的水平。强大的神经处理单元 (NPU) 和数字信号处理器 (DSP) 使 Exynos 1080 能够每秒运行高达 5.7 万亿次操作，以支持各种 AI 应用。

IT之家获悉，三星 Exynos 1080 处理器采用最新 5nm 制程工艺，相较三星 7nm 工艺制程，三星 5nm 制程在晶体管数量密度上增加超过 80%，能够带来更强性能和更低的功耗。三星表示，此次Exynos 1080处理器采用的是全新的CPU架构核心，单核性能提升50%，多核性能提升近2倍。

Exynos 1080 旨在轻松管理性能密集型任务，并允许你以更小的延迟在应用程序之间迅速切换。基于其三集群中央处理器 (CPU) 系统，其八核 CPU 结合了一个最高性能2.8GHz的 Arm Cortex-A78 内核、三个高性能的2.6GHz Cortex-A78 内核和四个高效的2.0GHz Cortex-A55 内核。

Exynos 1080的GPU采用的也是来自ARM的Mali-G78核心MP10，在Mahattan v3标准下，GPU的性能整体提升了2.3倍之多。并且独家开发了Amigo电源分配方案，让高性能的游戏体验更加持久。

Exynos 1080 支持高刷新率和 HDR10+ ，在手机上即可提供电影般体验。它支持高达 144 Hz的全高清刷新率（WQHD+ @90Hz 、FHD+ @144Hz），可实现高度流畅和交互式触摸响应。HDR10+ 是一种优质的动态范围技术，通过动态优化亮度设置来显示每个场景的颜色和轮廓，从而拓宽您所看到的范围。

Exynos 1080 让拍摄优质的照片和视频变得更加简单。处理器强大的设备内置 AI 可实时工作，实时检测相机框中的物体和风景，帮助您设置完美的拍摄效果。点击快门按钮后，图像信号处理器 (ISP) 将启动，优化设置以生成优质图像。这种无缝的智能，以及高达 2 亿像素 (200 MP) 的 分辨率和多达六个相机传感器的支持，使 Exynos 1080 能够捕捉几乎任何场景的清晰图像。它还支持真正的 10 位录制，以便您可以为自己制作逼真的 HDR10+视频。

Exynos 1080 支持 4K 60fps 视频录制 HEVC(H.265)/H.264/VP8/VP9 (10bit only with HEVC & VP9)。

Exynos 1080支持格洛纳斯定位系统：GPS，GLONASS，BeiDou，Galileo。并且支持LPDDR5 / LPDDR4x内存和UFS v3.1存储。