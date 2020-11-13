转型两周年，腾讯交出 22 岁成绩单：及格

11 月 12 日，腾讯发布截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度财务报告。财报显示，腾讯在该季度的总营收为 1254.47 亿元（约合 184.21 亿美元），同比增长 29%。归属于权益持有人的应占盈利为 385.42 亿元（约合 58.3 亿美元），同比增长 89%。

恰好的是，11 月 11 日，是腾讯成立 22 周年的日子。而这一份财报，是迟到的生日礼物，也是腾讯 “930 变革”的两周年成绩单。

毫无疑问，这是又一份亮眼的财报。截至 11 月 12 日的交易日，腾讯的总市值为 5.53 万亿港元，超过阿里巴巴的 5.48 万亿，位居港股第一。

如果说 “930 变革”是腾讯全面拥抱产业互联网的开始，那么从过去两年来看，腾讯的成绩单也反映出腾讯在业务战略上的微妙变化。即使在大部分收入上，腾讯依然依赖于增值服务、社交网络等消费端业务，但腾讯的确已经在输出更多产业链接的能力。

1 亿日活与高速增长的游戏收入

11 月 1 日是《王者荣耀》五周年，腾讯游戏宣布，2020 年至今《王者荣耀》日活跃用户日均 1 亿，成为全球第一个日活跃用户日均 “亿”量级的游戏产品。

这只是腾讯游戏业务在今年赚得盆满钵满的一个缩影。

财报显示，腾讯的增值服务业务在第三季度收入 698 亿元，同比增速为 38%，在总收入中占比为 56%；受《和平精英》及《王者荣耀》在内的国内及海外手游收入增长的推动，网络游戏收入增长 45% 至 414 亿元，日均收入约 4.5 亿元，是增值业务强劲增长的第一驱动力。

第三季度，智能手机游戏收入总额（包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为 391.73 亿元及 116.31 亿元。

随着秋冬季节的来临以及欧美等地的第二波疫情反弹，腾讯游戏业务在海外的收入将继续保持增长，提升第四季度的营收。

腾讯首席战略官詹姆斯 · 米歇尔在财报电话会议中谈及，腾讯在过去九个月的海外业务增长都非常不错。2019 年第四季度，腾讯披露了海外业务收入在总收入中的占比为 23%，不过该季度腾讯并未选择披露该数字。

财报显示，腾讯的社交网络收入在该季度同比增长 29% 至 284 亿元，该项增长反映来自虎牙直播服务、视频会员服务及音乐会员服务等数字内容服务及游戏虚拟道具销售的收入贡献。

收费增值服务账户数保持同比增长 25% 至 2.13 亿，主要来自视频及音乐内容服务会员数的增长，其中，视频服务会员数同比增长 20% 至 1.2 亿，音乐服务会员数同比增长 46% 至约 5200 万。

不过，在电话会议上，腾讯透露将择机调整每月 20 元的视频订阅价格。此前，腾讯视频的竞争对手爱奇艺已经对 VIP 会员价格采取上涨措施。这也被认为是长视频通过会员提价来平衡内容制作成本，减少亏损。目前，包括腾讯视频、爱奇艺、优酷和哔哩哔哩在内，尚未有一家视频平台实现稳定盈利。

增值服务业务收入占比过半，并着手减少社交网络业务相关板块的亏损，但从数字看来，腾讯的收入依然依赖于消费互联网。而实际上，腾讯的产业互联网已经加快落地实现产业链接，尤其是新冠肺炎疫情，更成为了腾讯加快布局产业互联网的催化剂。

在微信的商业化链接、云业务和金融科技上，腾讯都取得了不错的成绩，为长远的能力释放打下了很好的基础，客观环境变化为金融科技业务带来了短期挑战，但是从长期来看对于诸如腾讯的平台则是利好。

加快商业化的微信

瀚海资本合伙人陈悦天认为，微信更像一个操作系统，实现对各个服务的链接，而不仅仅是一款社交产品。

微信的商业化步伐正越来越快，也成为承载腾讯落地产业链接能力的重要平台。今年以来，腾讯在微信上的动作覆盖了小商店（电商零售）、九宫格（本地生活）、视频号和直播（品牌内容）等。

微信小商店取代原来的微信小店，延续腾讯在电商平台上的策略。与微信小店不同的是，作为独立的小程序，微信小商店不用与公众号捆绑，且拥有商家直播功能。截至今年 8 月，品牌商家自营小程序 GMV 同比增长 210%，增长最快的行业是日化、奢侈品、购物中心和百货等。同时，视频号和直播，面向品牌开放链接用户的能力，增加入口，甚至在朋友圈强行推广品牌直播。

微信拥有巨大的商业化潜能，背后是海量的微信用户。财报显示，第三季度腾讯微信及 WeChat 的月活跃帐户为 12.1 亿，同比增长 5.4%。

微信还逐步打破了钱包中传统的九宫格界面。在过去的两个季度，腾讯首先在第二季度落地了出行服务；第三季度，微信的支付页面被分为四大垂类：金融理财、生活服务、交通出行及购物消费，覆盖了本地生活和服务的方方面面。

可预见的是，未来微信将拥有越来越多的产品落地，实现更多服务提供商和微信用户的链接。

在 11 月 10 日，国家市场监管总局公布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。市场监管总局表示，这是为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营，促进线上经济持续健康发展。随后在 11 月 10 日和 11 日，包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团在内的互联网公司股价大幅下跌。

腾讯方面亦有表示，该文件对于腾讯的影响或将更聚焦在交易平台上，对于游戏、视频等数字娱乐内容可能并不是聚焦的重点。

不过腾讯也谈到，“我们的平台天然是开放的，我们和很多伙伴合作，我们聚焦在为用户提供很好的产品，而不是精打细算业务变现。”作为超级 App，微信必须在未来面对这一监管带来的挑战。同样需要面对客观环境变化的，还有金融科技。

面临短期挑战的金融科技

财报显示，腾讯金融科技及企业服务在第三季度的收入同比增长 24% 至 332.55 亿元，增长主要来自商业支付及理财平台的收入增长。腾讯理财通客户在期内增加超过 50%，其资产保有量也有相应增幅。

腾讯表示，理财通在腾讯支付用户中的渗透率仍然偏低，腾讯将通过投资者教育计划及增加产品种类来进一步扩大理财平台的客户基础。

注：2019 年第一季度财报开始，腾讯单独列出金融科技及企业服务，此前归属于其他业务

2019 年第四季度，腾讯的金融科技与企业服务的收入几乎与网络游戏业务收入持平。然而疫情的影响下，居家隔离增加了用户的娱乐需求，线下消费疲软减少了交易次数，延缓了金融科技业务的增速。腾讯金融科技及企业服务收入占总营收比重为 26%，相比较去年同的 28% 减少了两个百分点。

另外一方面，蚂蚁集团 A+H 上市最终戛然而止，随即出台的各项监管措施，拥有移动支付、网络信贷等业务的腾讯依然面临短期挑战。马化腾于 11 月 9 日卸任财付通法定代表人一度被认为是减少监管的风险为整体业务带来影响。

盘古智库高级研究员江翰则认为，财付通如今具备了很好的市场发展潜质与价值，数字科技市场中腾讯金融科技的优势正在逐步显现。从长期的基本面看，监管带来的短期挑战无法改变腾讯金融科技业务的长期基本面。

腾讯认为，战略升级成果会在长期显现，但在某些领域已经初见成效。在 “930 变革”的两周年，腾讯交上了一份整体优秀，单科合格的成绩单。