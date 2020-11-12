腾讯员工最新人均月薪：7.6 万元

11 月 12 日，腾讯发布 2020 年第三季度业绩报告。

财报显示，腾讯第三季度营收 1254.5 亿元，市场预估 1238.29 亿元，去年同期 972.4 亿元，同比增长 29%；净利润 385.4 亿元，市场预期 308.1 亿元，去年同期 203.82 亿元，同比增长 89%。

从 C 端业务来看，腾讯游戏收入增长速度今年又创新高。

腾讯增值服务业务收入同比增长 38% 至人民币 698.02 亿元，其中网络游戏收入增长 45% 至人民币 414.22 亿元，智能手机游戏收入总额（包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人计算机客户端游戏收入分别为人民币 391.73 亿元及人民币 116.31 亿元。此外，社交网络收入增长 29% 至人民币 283.80 亿元。

从 B 端业务来看，腾讯投入 5000 亿 all in 新基建似乎有了成效。

金融科技与企业服务板块增长加速，同比增长 26% 至 332.55 亿。腾讯会议上线 245 天后用户数突破 1 亿；企业微信日活跃账户数同比增长超过 100%；腾讯文档与其他腾讯产品（包括 QQ、QQ 浏览器及 CRM SaaS 产品）进一步整合。截至目前，腾讯安全为 18 大行业、12000 多家客户提供安全服务。

在网络广告业务收入增长则同比增长 16% 至人民币 213.51 亿元，社交及其他广告收入增长 21% 至人民币 177.52 亿元，媒体广告收入下降 1% 至人民币 35.99 亿元。

值得一提的是，腾讯微信及 WECHAT 的月活跃帐户 12.1 亿，同比增长 5.4%，但 QQ 的智能终端月活跃账户数为 6.17 亿，同比下降 5.5%。

财报披露，截至今年第三季末，腾讯共有 77592 名雇员，比去年同期增加 16732 名；季内总酬金成本为 177 亿元，粗略估算腾讯每位员工平均月薪为 7.6 万元。

游戏增速创新高，营收占比超三成

本季度腾讯网络游戏收入增速创新高，其增长超 45% 至人民币 414.22 亿元，占总营收比重为 33.4%。

通过第三季度的财报来看，腾讯基本已经彻底走出 2019 年版号停发后低迷增速状态。从 2020 年第一季度开始，受益于疫情期间的居家令，腾讯就在游戏方面的业绩十分抢眼，网络游戏收入同比增长 31% 至人民币 372.98 亿元，占总营收比重为 34.5%，智能手机游戏业务同比增长超过 60%。第二季度，腾讯网络游戏收入增速则达到 40%，这是继 2019 年之后游戏增速首次达到 40%。

在智能手机游戏收入总额（包括归属于腾讯社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币 391.73 亿元及人民币 116.31 亿元。游戏的增长主要由包括《和平精英》及《王者荣耀》在内的国内及海外智能手机游戏的收入增长所推动。

新游戏方面，腾讯方面重新开始审视电脑端游戏的机会。

在社交网络收入增长 29% 至人民币 283.80 亿元。该项增长反映来自虎牙直播服务、视频会员服务及音乐会员服务等数字内容服务以及游戏虚拟道具销售的收入贡献。

在消费互联网板块，腾讯的收费增值服务账户数同比增长 25% 至 2.13 亿，主要来自视频及音乐内容服务会员数的增长。视频服务会员数同比增长 20% 至 1.2 亿，腾讯的自制电视剧及动画片，如《三十而已》、《锦绣南歌》及《斗罗大陆第三季》等，吸引了不少付费用户。

腾讯在新文创战略的纵深推进下，正加速数字内容产业链整合。

金融科技崛起

从财报数据来看，第三季度腾讯金融科技及企业服务收入 332.55 亿元，同比增长 24%。该项增长主要来自商业支付及理财平台的收入增长，而企业服务收入的增长放缓，此乃因疫情对线下项目发展及新合同签订的后续影响，以及若干 IaaS 合同的非经常性调整所致。

在腾讯财报中，其表示社交支付及小额贷款业务保持温和增长。腾讯方面透露商业支付日活跃账户数及单个用户的交易额同比增长强劲，但并未公布具体数据。其总支付金额则同比增长超过 30%，在产业互联网侧不断发力后，腾讯在线下交易的渗透率上升，小程序在杂货及服装等零售类别的交易增加。

腾讯的理财平台客户同比增加超过 50%，腾讯认为理财通在腾讯支付用户中的渗透率仍然偏低，会适度地进一步扩大理财平台的客户基础。

腾讯方面在 Q3 业绩电话会议上表示，其在金融科技方面的收入保持了多元化，在小贷方面的业务遵守法规，与 60 多家银行合作，网贷新规并不会太影响原有业务。

在云业务方面，腾讯本季度增长率相对来说放缓，腾讯方面预计这只是短暂的影响。

企业微信日活跃账户数同比增长超过 100%，腾讯会议已有超过 1 亿注册用户。腾讯将云端文档处理工具腾讯文档与其他腾讯产品 (包括 QQ、QQ 浏览器及腾讯的 CRM SaaS 产品)进一步整合。

在网络广告业务方面，虽说收入比上季度有所增加，但腾讯第三季的收入表现得并未如游戏与金融科技及企业服务业务那样抢眼，同比增长 16% 至人民币 213.51 亿元，社交及其他广告收入增长 21% 至人民币 177.52 亿元。媒体广告收入下降 1% 至人民币 35.99 亿元。

“小程序经济圈”活力爆发，微信可以做得更多

2020 年，小程序的日活跃用户超过 4 亿，覆盖超过 200 个细分行业，小程序数量超过百万。今年以来，微信进行 5 大功能升级，一方面，针对头部商家，积极开放小程序直播、微信小商店和小程序购物组件等能力，连接微信支付、企业微信、微信搜一搜、微信 AI 等综合服务能力，打造微信私域流量。除了直播功能外，微信搜一搜也通过在品牌官方区开放了 “用户画像”。

今年以来，微信推出 “小商店”标准化开店工具，同时陆续打通了视频号、公众号等场景。

此外，小程序跳转能力开放的同时，也可分享到朋友圈，补全了小程序的分享场景。近期，微信视频号、搜一搜也都更新了与小程序的连接、互通功能。