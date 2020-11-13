骁龙 875 旗舰三星 Galaxy S21 超大杯变身 “Note”：确认支持 S Pen

（原标题：骁龙 875 旗舰三星 Galaxy S21 超大杯变身 “Note”：支持 S Pen）

根据此前多方透露的消息，不出意外的话全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月发布，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本，而其中超大杯的 Galaxy S21 Ultra 自然是最特殊、最受瞩目的明星。

现在有最新消息，近日有知名数码博主对外确认，该机将首次引入 S Pen。

三星 Galaxy S21 Ultra 将配备 S Pen 手写笔的消息并不是第一次传出，而近日一贯对三星的消息爆料非常准确的知名数码博主 @i 冰宇宙 最新确认称，该机确实将首次引入此前仅为 Galaxy Note 系列上专享的 S Pen 手写笔，而每一代 Galaxy Note 系列的升级都伴随着 S Pen 玩法的升级。相信此次 S21 Ultra 的 S Pen 势必也会在功能和玩法方面看齐甚至超越 Galaxy Note 20 Ultra。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，该机还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至 2021 年 1 月 14 日正式亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。