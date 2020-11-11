外媒：三星正开发环绕屏新机，屏占比 100%+ 滑盖摄像头

IT之家 11 月 11 日消息 据外媒 LetsGoDigital 报道，三星正在开发一款采用类似于小米 MIX Alpha 环绕屏设计的手机新品，该机将采用 100% 屏占比，不仅是在产品正面，就连产品背部、边框和顶、底部都将被屏幕包裹。

报道称，三星于今年 7 月向 USPTO（美国专利商标局）申请了这项新专利，并于 10 月 29 日公布。LetsGoDigital 根据专利信息绘制了该机的设计渲染图，这款产品正面采用弧形的曲面屏，背部为直屏，边缘处采用半圆形的显示屏，产品上将包括多个屏幕。报道称，画面可以流畅的从一个屏幕过渡到另一个屏幕。

由于产品表面全被屏幕覆盖，专利提到了该机将采用滑盖式的方案提供摄像头（传感器隐藏在滑盖中），除了相机，此处还包括扬声器、听筒以及三星 “SAMSUNG”的产品 Logo 等。不过，专利中未提及该机按键和充电接口位于何处。

IT之家获悉，LetsGoDigita 的 3D 设计师 Giuseppe Spinelli 还根据该专利绘制了产品的渲染图。目前，三星官方并未上述信息做出任何回应，且这样一款产品考虑到技术问题，最终能否推向市场以及将于何时落地还是未知数。