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Redmi Note 9 系列最后一款配置曝光：4G 芯片， 6000mAh 电池

2020/11/13 12:59:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月13日消息 今日早些时候，数码博主 @数码闲聊站 曝光了 Redmi Note 9 4G 的部分配置信息，该机将采用 6.53 英寸的 2340*1080 分辨率 LCD 屏，前置 8MP 镜头，后置三摄，主摄为 4800 像素，搭载一颗 2.0GHz 的八核处理器，内置 6000mAh 超大电池，支持 22.5W 快充，厚度重量分别为 9.6mm/198g。

此外，小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰今日同一时间为该系列机型做预热宣传，着重强调了Redmi品牌独立宣言。感兴趣的小伙伴可自行查看。

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卢伟冰曾暗示 Redmi Note 9 系列国行新品将在本月发布。据目前已有信息，Redmi Note 9 系列将包括三款机型，分别是 Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 4G 版，预计将于本月下旬左右正式发布。

IT之家了解到，Redmi Note 9 系列前两款机型信息曝光早已流出，Redmi Note 9 标准版将采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单孔屏，前置 1300 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，搭载天玑 800U 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充，机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm，重 200g。

▲Redmi Note 9 高配版

Redmi Note 9 高配版采用 6.67 英寸居中单孔屏，2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 30-120Hz 多档变速。搭载骁龙 750G 处理器，内置 4820mAh 电池，支持 33W 快充，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。

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关键词：Redmi

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