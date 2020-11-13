索尼 PS5 游戏主机炒到 8000 元以上：抢购程度比 iPhone 12 Pro Max 更火爆

正如此前官方曾宣布的，全新的索尼 PS5 游戏主机已于昨日正式发售，首发主要是北美、日本、加拿大等国家和地区，而为了防止聚集，所以取消了所有线下零售，只在网上开卖。同时毋庸置疑的是，该机毫无疑问地出现了一机难求的局面。虽然国内玩家暂时还无法拿到国行版本，但这并难不倒各位大神，有各种海外版本可以选择，只不过目前的加价实在惊人。

据数码博主最新发布的消息显示，由于 PS5 目前在已上市的地区仍供不应求，黄牛炒作十分严重，港版原价也不过 3300 元多，而国内现在的预订价普遍都在 8000 元以上，几乎是翻倍的局面。更关键的是，这一价格也并不一定能够抢到，相比之下，上市不久同样供不应求的 iPhone12 系列就显得 “弱爆”了。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，索尼互动娱乐总裁 Jim Ryan 近日也确认了缺货的消息，称目前供不应求，但索尼已经在努力增产了，12 月份还会继 续供货。更多详细信息，我们拭目以待。