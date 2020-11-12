PS5 终于上市，专家：索尼未来赚钱主要靠它了

索尼公司的 PlayStation 5 游戏机今日开始上市销售。鉴于游戏机业务已经成为索尼在游戏热潮中的最大增长引擎，这款新设备的市场表现尤为关键。

PlayStation 系列游戏机是继 Walkman 之后索尼发布的最重要产品，PlayStation 5 将在假日购物季期间与微软的新一代 Xbox 展开正面交锋。自 9 月份开始接到首批预购订单以来，无论是索尼的 PlayStation 5 还是微软的 Xbox Series X 市场表现都很亮眼，也使得供应链压力增大。

PlayStation 5 售价 500 美元；如果不带光驱，还要再便宜 100 美元。索尼曾是 Walkman 音乐播放器和电视机的代名词，而 PlayStation 游戏机也是索尼业务转型的重要标志之一。PlayStation 5 是自 2013 年以来索尼发布的首款全新游戏机，将是索尼游戏机业务的重中之重。其前辈 PlayStation 4 游戏机大卖出 1.13 亿台，并将游戏变成了索尼最重要的业务。

PlayStation 5 最令人印象深刻之处不是引人注目的设计或强大的内部架构，而是能够为玩家提供全新用户体验的手柄。PlayStation 5 手柄还能传递一种微妙的震动，从而模拟游戏中不同的触感。而对微软 Xbox Series X 的测评表明，其仍然缺少必备游戏。

普通消费者今年很难在市面上直接买到 PlayStation 5，索尼要求零售商只能向预购客户销售首批产品。据研究人员称，PlayStation 5 在黑市上的转售价格已经飙升到了 871 美元。明年将会有更大的考验，届时微软和索尼都将努力争取更多用户。

早稻田商学院 (Waseda Business School)教授小山内淳表示：“作为集团业务的核心，索尼必须让 PlayStation 5 获得成功。”“为了所有利益相关者，该部门有责任成为摇钱树。”

索尼对这款游戏机也寄予厚望，甚至比其前辈 PlayStation 4 更甚，部分原因是疫情为游戏市场带来了巨量额外收益。索尼、微软和任天堂已成为社交媒体和在线娱乐类股票中的佼佼者，因 “居家隔离”而受益。

在疫情重创电影和智能手机图像传感器业务的情况下，索尼加深了对游戏业务的依赖，今年夏天，索尼用于在线多人游戏的 PlayStation Plus 订阅服务用户数量再创历史新高。索尼的财报数据显示，今年 4 月至 9 月期间，PlayStation 业务占索尼运营利润的 40% 以上。彭博资讯分析师若杉真央表示，PlayStation 5 应该会引发新一轮的增长。

PlayStation 5 游戏机定于今日上市，索尼会随之推出全新的《蜘蛛侠 : 迈尔斯 · 莫拉莱斯》游戏。

微软和索尼的两款游戏机上市之后，两家公司还必须解决疫情带来的供应瓶颈问题。就在游戏机上市前几周，索尼还在努力提高产量，公司甚至决定通过空运向美国市场发售游戏机。对于已经在亏本销售的游戏机来说，这个选择成本高昂。在日本市场，当地零售商抱怨配售额度远远不够，索尼不得不采取抽奖的方式来决定产品分配。

索尼首席财务官十时裕树上月在与分析师的财报电话会议上表示，PlayStation 5 正面临生产和物流瓶颈问题。几名参加会议的人士说，十时裕树告知与会者，如果索尼能够满足市场需求，他本可以宣布一个更大胆更激进的销售目标。索尼此前称，到 2021 年 3 月底，它将售出 760 万部 PlayStation 5 游戏机，要知道这是 PlayStation 4 在发售当年的总销量。