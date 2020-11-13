特斯拉柏林超级工厂宣布已满一年，目前 4 栋厂房正在建设

11月13日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德的超级工厂，目前正在快速建设之中，所生产的Model Y，计划在明年交付。

特斯拉柏林超级工厂效果图

特斯拉柏林超级工厂，是在去年的11月12日确定的，目前这一超级工厂宣布已有一年的时间。

特斯拉在柏林建设超级工厂，是由其CEO马斯克当日在德国柏林的一次颁奖典礼上宣布的，不过当时并未透露确切的地点，只是表示会建在柏林，靠近新机场附近的区域，随后才确定建在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德。

在确定建在柏林建设超级工厂之后，特斯拉也很快开始了工厂的建设，首先是买地，他们花费4539万美元，在勃兰登堡州的格伦黑德买入了300公顷（4500亩）的土地。

买下建厂所需要的土地之后，特斯拉很快就开始了施工，首先是清理森林，但在清理森林的过程中，特斯拉遇到了阻碍，工厂所在地的森林中生活着一种濒危的蝙蝠，当时正值不能被打扰的冬眠期，当地自然保护协会需要转移蝙蝠。而当地的居民及一些团体，在用水、交通、噪音污染等方面存在担忧，反对建厂，好在最终这些阻碍都一一排除。

随后特斯拉很快就完成了工厂所在地森林的清理及土地平整，在5月份获准开始进行基础施工，7月份开始了厂房的建设，由于是采用的预制施工模式，建厂所需要的混凝土立柱、墙壁等部件，先在其他区域浇筑，再通过铁路运到工厂所在地进行组装，因而建设进展很快，多栋厂房在不到3个月的时间里就基本成型。

建设中的特斯拉柏林超级工厂

在10月21日发布的三季度财报中，特斯拉以图片的形式披露了柏林超级工厂的建设进展，目前有4栋厂房在建设。