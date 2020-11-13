蔚来股价今年飙升 11 倍

2019 年，由于现金缩水和销量低迷，电动汽车初创公司蔚来一度陷入濒临破产的绝境。然而进入 2020 年后，蔚来股价今年迄今上涨了 11 倍，从去年底收盘 4.02 美元，涨到了 12 日收盘的 48.30 美元。目前其市值超过美国最大汽车公司通用汽车。

与其他同行相比，蔚来能更好地说明消费者和投资者对电动汽车看法的迅速转变。从对这项技术可行性的怀疑，到目前已经演变成了一场挑选 “谁能笑到最后”的竞赛，目前特斯拉及蔚来成为领跑者。

由于中国电动汽车市场预计将在未来几年迅速扩张，投资者继续押注：尽管竞争加剧，但蔚来仍将迅速发展壮大。然而，与规模更大的汽车行业竞争对手相比，蔚来的销量仍然微不足道。随着开发和营销成本的上升，该公司从未实现盈利，价格压力也越来越大。

史蒂夫 · 曼 (Steve Man)领导的彭博情报分析师团队在 11 月 11 日发布报告称：“中国可能即将迎来另一波高档电动汽车降价潮，这可能会引发激烈的竞争。”

电池创新

虽然设计对电动汽车和传统汽车一样重要，但其他因素可能会阻碍电动汽车成为主流，比如续航里程、充电便利性和总拥有成本。蔚来正在利用华丽的展厅来吸引买家，并提供了更有吸引力的套餐服务，以赢得中国粉丝的青睐。

蔚来 ES6 SUV 的起价 46.8 万，比特斯拉广受欢迎的轿车 Model 3 高出三分之一以上。但蔚来始终在电池选项方面进行创新，提供租赁和升级等服务，这些服务多年来降低了拥有蔚来汽车的成本。该公司还运营电池更换站，并拥有移动充电车队，以帮助上路司机。

尽管蔚来在销量上落后于特斯拉，但始终在努力追赶。据最新汇总的数据显示，蔚来 10 月份的月度销量首次超过 5000 辆，而过去几个月，特斯拉在中国的注册登记数量稳定在 1.1 万至 1.2 万辆左右。

蔚来首席执行官李斌表示：“我们的汽车平均售价高于预期，不过汽车订购情况良好。”显然，蔚来和特斯拉在品牌塑造上有明显的区别。

蔚来也在扩大其产品阵容，最近开始交付 EC 6，并计划在未来每年推出一款新车型。今年早些时候，该公司与合肥政府达成 70 亿元的融资协议，以充实其开发资金，这一安排标志着其命运的转折点。

特斯拉威胁

可以肯定的是，电动汽车领域的竞争正在升温。明年特斯拉国产 Model Y 将与蔚来展开直接竞争。知名投资人沃伦 · 巴菲特 (Warren Buffett)支持的比亚迪推出新车型后，今年在香港的股价上涨了四倍多。长城和小鹏在加大电气化努力的同时，股价上涨了一倍多。理想公司在今年成功上市后，股价飙升。彭博情报分析师表示：“特斯拉的品牌声望和更广泛的分销网络可能会使其 Model Y 销量超过蔚来。”

然后是传统汽车巨头，从大众、戴姆勒到丰田、现代等，它们都在加速向电动汽车领域扩张。上个月，中国销量最大的汽车制造商上汽集团在国内新能源汽车销量方面超过了特斯拉和蔚来。

但中国的汽车市场正在扩张，缓解了蔚来及其同行面临的压力，因为新冠肺炎疫情抑制了欧洲和美国的销售。在经历了两年的低迷之后，汽车销量已经连续四个月上升。

中国政府也将支持重点放在电动汽车上，通过购买补贴等激励措施帮助这些环保汽车普及。上个月，新能源汽车 (包括纯电动汽车、插电式混合动力车和燃料电池汽车)在中国的销量翻了一番多，达到 14.4 万辆。