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奔驰柏林发动机工厂主管跳槽特斯拉，遭工会抗议

网易科技 2020/11/12 8:37:38 责编：远洋
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德国工会 IG Metall 当地时间周三表示，奔驰运营的柏林发动机工厂的负责人已经跳槽到竞争对手特斯拉。该工会呼吁会员对这位负责人的跳槽提出抗议。

IG Metall 说，周四将在奔驰工厂前举行抗议活动，并呼吁戴姆勒提出解决方案，以确保该工厂的未来。工会担心的是，电动汽车正在取代传统能源汽车，这可能会严重影响工人的就业。

IG Metall 拒绝提及该工厂负责人的姓名，但该工厂一直由雷恩 · 雷夫 (Rene Reif)管理。雷夫是奔驰最有经验的制造业高管之一，曾帮助戴姆勒扩大了在中国的制造能力。

雷夫曾是北京奔驰汽车公司的工程和制造业主管，该公司年生产汽车量约为 48 万辆，去年开始生产纯电动车型奔驰 EQC。北京奔驰汽车公司是北汽与戴姆勒于 2005 年组建的合资企业。

特斯拉正在德国柏林郊区格伦海德 (Gruenheide)建造一个电动汽车超级制造工厂，针对该工厂新经理是否已经物色好，特斯拉拒绝置评。目前，特斯拉正在全球范围推动其制造能力的扩展，其中包括在美国的德克萨斯州、德国的柏林和中国的上海，该公司都在建立或扩大工厂。

生产能力的扩大，表明特斯拉急需管理人才。但消息人士上个月向媒体表示，特斯拉负责 Gruenheide 工厂建设的一位经理已经离职。

戴姆勒周三称，旗下生产汽车动力系统的奔驰柏林工厂的经理、今年 57 岁的雷夫，应他自己的要求将在今年底提前退休。

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关键词：特斯拉

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