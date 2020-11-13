小鹏汽车：广州工厂预计 2022 年投产，与海马的关系明年底结束

昨日晚间，小鹏汽车发布了自己上市后的首份财报，数据显示，公司 2020 年第三季度共实现营业收入 19.90 亿人民币，同比增长 342.5%。与此同时受益于 P7 销售放量，公司该季度毛利率也成功实现转正。

上述业绩远超市场预期，当天美股开盘后，小鹏汽车股价大幅高开，盘中涨幅一度超过 44%，截止收盘，股价收涨 33.4%。

财报数据显示，今年三季度，小鹏汽车共实现车辆交付 8578 辆，同比上涨了 265.8%。其中，今年 7 月份刚启动交付附的量产车型 P7 为本次交付的绝对主力，三季度交付量为 6210 辆，占比达 72%。

作为小鹏目前唯一的生产制造基地，位于广东肇庆市的小鹏汽车智能工厂，是小鹏 P7 车型快速交付的重要原因。从今年 5 月份开始，不到 160 天的时间，该工厂便下线了 10000 辆小鹏 P7，号称创造了现阶段造车新势力中所有单车型最快万辆下线纪录。

在公司财报发布后的电话交流会上，小鹏汽车方面透露，公司第二个生产制造基地，已于今年 9 月份落地广州市开发区，并获得了广州市政府大力支持，计划将在 2022 年年底前正式投产。

随着今年新能车市场的逐步复苏，锂电需求得到了爆发式增长。于新能车厂而言，电池的持续供应也成了制约车企发展的重要原因。对此，小鹏汽车方面坦言，在今年和明年的一定时间内，电池供应确实存在一定的瓶颈。

不过，公司方面认为，随着自己对销量展望控制的越来越好，以及与电池合作伙伴的充分沟通，电池供应的瓶颈问题会很快得到解决。

在销售服务方面，据公司介绍，截止今年 9 月底，小鹏汽车在国内的销售网点有 116 家，其中 46 家自营，70 家经销商，预计到年底将扩展至 150 家；国内的服务网点有 50 家，覆盖了 58 座城市，预计到年底将扩展至 72 座城市。

超级充电站是目前很多造车新势力都在布局的东西。截止 9 月，小鹏品牌的超级充电站运营了 135 座，覆盖 50 座城市。今年 9 月份的背景车展上，小鹏汽车宣布了一项超充免费计划，即小鹏汽车首任非营运车主，可享受每辆车每年 3000 度电的终身免费充电服务。

电话交流会上，公司方面称，这项计划目前已经在 24 座城市开通，未来仍将继续加大投入规模。

新品方面，公司透露，明年会基于 X Pilot3.0 推出若干个和自动驾驶辅助系统有关的功能。第一个在停车场里的记忆泊车，当进入停车场附近范围，可以让车自动泊入停车位。第二部分，针对中国大城市上下班堵车会推出自动跟随，在低速时候会自动跟进前面的车。之后，会推出中国红绿灯识别，也就是从高速到城市场景。

小鹏汽车与海马汽车的关系，也是市场津津乐道的关系。此前，在小鹏汽车在还未获得汽车生产许可证，投资建设肇庆智能工厂的时候，公司的第一款新能车 G3，找的代工厂就是海马汽车。彼时的海马汽车产销逐年下降，业绩持续下滑，一度靠卖房续命。

而在今年小鹏肇庆工厂正式投产之后，P7 车型已完全由小鹏自行生产，市场猜测公司将会很快终止与海马汽车的合作。对此，小鹏汽车方面在这次的电话交流会上回应，相关合作还会持续到明年底再结束。