奔驰母公司戴姆勒预计未来 5 年将缩小规模：由燃油车转向电动汽车

11 月 13 日消息，据国外媒体报道，在特斯拉等厂商的推动下，电动汽车已越来越普遍，电力驱动也将是未来汽车行业主要的发展趋势之一，传统汽车厂商也在加速向电力驱动转型，拥有梅赛德斯 - 奔驰品牌的戴姆勒，就是其中之一。

外媒的报道显示，戴姆勒正在由汽油和柴油汽车向电力驱动转型，由于电动汽车动力传动系统零部件较燃油汽车明减少，戴姆勒预计他们在未来 5 年将成为一家规模有缩小的公司。

戴姆勒转向电动汽车、预计规模缩小的消息，是由其 CEO 康林松 (Ola Källenius)，近日在一次汽车行业的会议上透露的。

在会上，康林松表示，未来 5 年他们将变成一家规模有缩小的公司，在动力系统方面，他们将作出根本性的改变。

外媒在报道中表示，由燃油汽车转向电动汽车，也将导致员工需求的减少和员工结构的变化。

相关研究机构的数据显示，电动汽车电池和电机只有 200 个零部件，而燃油汽车的内燃机和变速器至少有 1400 个零部件，零部件数量明显减少，对员工的需求也将减少。而外媒在报道中还表示，电动汽车动力传动系统的零部件，大部分都可以由机器人处理，对生产线员工的需求将会进一步减少。

但转向电动汽车，对电池、系统软件方面的员工需求将会增加。康林松也透露，他们新招聘了软件工程师、化学电池专家、电气化方面的大量员工。