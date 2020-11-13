小鹏汽车推出全语音车载系统：只动口，不动手

至少在目前，最安全的驾驶方式，仍要依赖于驾驶员的全神贯注。然而这与 “车内屏幕越来越多”、“交互功能愈发复杂”的发展趋势是相违背的。

我认为车载信息交互的核心矛盾是：到底要驾驶员分配多少注意力在信息交互上？

Tesla 简化掉了中控仪表，如果包括车速在内的基础信息，只能扭头查看。尽管这属于一种能提升美观的集成式的设计，但注意力分配也就更多，为什么？因为这张 15 寸集成了常用和不常用所有功能。

屏集中了过多，反而要分散驾驶者更多时间。FSD 状态、电量、胎压、导航，甚至是前大灯，都需要至少 1 次触碰才能完成。举个简单的例子，行驶到高速路段，想由 “轻松”切到 “标准”，需要「左下角图标 - 驾驶 - 标准 - 退出」四次触控，没错，四次。正常反应速度也要 3~4 秒。

这其实有点技术倒车：燃油车实体键只需一次操作，熟能生巧后仅 1 秒就能完成。

而且，正如刷抖音上瘾一样，车载大屏也有黏性，某品牌仪表上的 3D 小车总能吸引你向右下看，然而当你再抬起头时，车子可能已经自己向前开了 200 多米。

小鹏汽车一直想解决这个问题。他们的思路是：眼睛和手不是腾不开么，那好，只动口。如果你恰好听说了最近他们更新的 “全语音车载系统”，没错，这就是我今天想聊的 “只动口”新法交互。

没错，所有操作全部使用语音。

分享几个实用例子：

首先，小 P 不仅可以控制窗户的开关、空调的出风模式、调整座椅、调节驾驶模式等 “基础功能”，甚至于可以精准地对指令进行细致化要求：比如把窗户打开 19%、1% 这样的任何一个开度；可以很随意地通过语音控制空调送风的方式、方向，可以选择吹脸还是不吹脸，吹脚还是不吹脚，甚至是副驾驶不吹脸主驾驶吹脸。

还可以对歌曲的进度条进行控制，甚至可以要求将进度条拉到 2 分 31 秒，或者任何一个你需要的位置，精确度到秒。

另外呢，小鹏做到了 “可见即可说”，多重菜单一触到达。

手中的智能机，无时不刻需要我们指尖的直接接触。到了语音交互，小鹏力图将「动手」的功夫转换为「动嘴」。设备交互简单易行，但车载交互不同———场景更多变、更容易出错。所以小鹏全场景仍然以视觉反馈为枢纽，衔接语音及屏幕的指令闭环。

“屏幕上有小鹏实验室对吧，我们就直接说‘实验室’，有‘低中高’三个选项对吧，直接说‘高’就好”在小鹏工程师在演示中，一级菜单往往一步直达，二级菜单的也只需要连续两个指令语，中途无需重新唤醒，完成多次对话。

“不用太精确就可以听懂。”这有点像搜索引擎，最开始你不知道自己想搜什么，但通过关键词，你就能先大概找到差不多的菜单位置。

当然，在这次体验以及之前的试驾过程中，我也无意间发现了语音系统中的一些 bug，，例如主副驾以及后排的权限是如何排序的，因为后排目前也可以语音控制前排座椅加热、切换驾驶模式的。在和小鹏工程师交流后，他们表示会持续改进，也强调会与用户一同优化，做出更好用的语音 UI。

最后想说：

如果翻阅之前的新闻，其实小鹏这家新造车势力早早就对车载智能交互发起了 “挑战”。

2016 年，时任小鹏汽车产品总监的纪宇，在采访中表示，对于用户的复杂需求，特斯拉 “处理地还不够好”。言外之意，小鹏希望寻找到更好的交互方案，能满足例如，用户在目视前方时就能得到所有信息反馈，而不需要侧头去看中控大屏一类需求，“语音”便是首选。核心逻辑还是减少用户在驾驶过程中对视觉、触控的依赖。

如今回过头来看，坚持深耕在车载语音固然艰苦，但回报是无比丰厚的。目前，至少在我们体验的小鹏汽车 P7 上，“全语音车载系统”以及整个软硬件和底层架构的打通，已成现实，未来通过整车 OTA，实现更丰富个性的用车场景。