量子通话手机，一点都不神秘

11 月 13 日消息 意料之中，笔者的朋友圈再次被量子通话手机刷屏了。

《经济观察报》报道称，中国电信与国盾量子目前正在研发一个支持量子安全通话的手机项目，该项目将由双方刚刚成立的合资公司——中电信量子科技有限公司负责推进，所研发的手机将面向民用市场，带有量子通话功能，预计在今年年底或明年年初推出，从中国电信的渠道向消费者分发。中国电信表示，该手机项目确在研发中，但更多细节还暂不确定。

针对这个事情，社交媒体上出现了各种各样的声音。有人认为，这将颠覆传统的手机市场，有了这个谁还买苹果啊；还有人认为，这将颠覆移动通信，5G 还没整明白，就用上了量子了，自己彻底 OUT 了；当然，更多的网友还是不明觉厉，认为能够吊打美利坚。

对于这个项目，笔者并不了解，也没有看到天翼展上展示的两款样机。不过，在笔者看来，这个东西并不神秘。本质上讲，它走的是量子密钥资源移动化使用的思路，将量子密钥的移动分发转化为更加实际的密钥资源的移动使用，解决了从量子密钥分发固定网络到移动终端的 “最后一公里”问题，手机只是量子密钥资源移动化使用的载体。

这个产品，科大国盾很早就做出来了，但是之前没有商业模式也没有运营主体，产业生态不成熟。现在通过和中国电信联姻，拥有了强大的运营能力和政企客户基础，就水到渠成了。

什么是量子通话手机？

量子通话手机本质上是个手机，不是时光机也不是传送机，量子隐形传态、量子计算这样的能力就不要想了，它不会超出现在的手机能力范畴，它更不会颠覆 5G。

笔者认为，量子通话手机如果给它加个定语是更合适的，内置量子密钥分发功能的手机。它是两个功能的叠加，手机通信功能与量子密钥分发功能，它的难点并不是基础理论而是工程技术创新。如何在规模商用的手机中，把量子保密的特性加载进去，要解决一些手机本身的工程技术问题。

比如说，可以用 U 盾或者 TF 卡方式，实现移动终端用户与应用系统之间的身份认证以及保密传输，提供身份认证与安全通信保障。但以 U 盾为例，没有几个人愿意随身携带，内置是必然的。

其实，三星推出过这样的产品，Galaxy A Quanyum 5G 量子智能手机已经在韩国上市了。这款手机中搭载了 QRNG（量子随机数发生器），QRNG 的使用可以提高手机的安全性。中电信量子科技应该不会采用三星的技术思路，具体的实现方式还需要进一步了解。

量子通话手机能做到绝对安全嘛？

安全，是产业链一直追求的极致目标。通话安全也是，早在 2G 时代，联通叫卖 CDMA 的时候，就打着安全保密的招牌。现在更是这样了，手机成了重要的身体器官，安全更是马虎不得。

笔者认为，实现信息交互的安全，终端侧、网络侧、应用侧应该要协同起来。对于运营商而言，终端侧和网络侧是比较容易控制的，也是有可能控制的。

以中国电信为例，中国电信目前在合肥已经建成量子通信的相关试验网，并且正在立项合肥量子通信广域网，中国电信在这方面的初步设想是，未来 5 年率先为 10 个城市的公共安全提供量子安全云，为 100 个城市提供量子安全组网方案。在网络侧的思路很明确，先做量子城域网，再做干线网，到最后由链变网，变成一张覆盖全国的，天地一体的量子互联网。

有了量子网络，再辅以量子终端，在安全性方面可能会更高，更值得信赖。

当然，对于普通消费者而言，短期内没有太大意义。从 2G 开始，移动通信网络在每个代际演进中，安全性能在不断增强，我们现在所用的 4G/5G 网络，网络本身的安全性已经很高了。量子通信短期内所面对的是追求绝对安全的市场和用户。所以，看看自己的口袋，还是洗洗睡吧。