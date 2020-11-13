小米重返第三、黑马 realme 冲击前五，手机市场迎来变局

近日，IDC、Canalys 及 Counterpoint 三大市场调研机构相继发布第三季度全球智能手机市场出货量报告，以往稳定的格局出现种种松动。

受益于印度市场的良好表现，三星重回 Q3 全球手机出货量榜首。华为事件带来的影响已现端倪，Canalys 分析师贾沫评论称：“华为正面临自 2016 年登顶国内智能机市场以来最严峻的挑战。”

小米和 realme 涨势惊人。小米在全球手机市场重返第三，成立两年的 realme 全球智能手机销量突破 5000 万台，成为了全球最快达到该里程碑的手机品牌，跻身全球第七。

全球第二大手机厂商华为的处境，给行业带来种种不确定性，加上疫情的催化以及 4G 向 5G 的迭代，手机市场似有 “墙头变幻大王旗”之势。

三星重回第一，小米重回前三

三大研究机构 IDC、Canalys、Counterpoint 的数据均显示，小米手机出货量重返全球第三，而上一次小米取得全球第三的成绩还在 6 年前。

根据 Canalys 数据，华为虽位居国内手机市场第一，但出货量出现 2014 年以来的首次下跌，小米则实现了 19% 的年比增长，是 “华米 OV 苹果”中唯一实现正增长的厂商。

在以往华为占据重要份额的欧洲市场，小米 Q3 同比增长 91%，跃至第三，OPPO 更是获得了近四倍的增长幅度，华为则从第二掉到了第四，下跌 31%。雷军最近发表演讲称，小米的目标是未来几年在欧洲排到第一名。

在刚刚过去的双十一中，小米公布的数据显示，小米手机包揽全平台安卓手机累计销量全第一。而第二次参与国内双 11 的 realme 则跻身手机品牌销量 TOP5，站稳线上一线手机品牌。其中，真我 Q2 系列销量突破 30 万台，夺得京东安卓手机销量累积榜 TOP3。realme 副总裁、中国区总裁徐起发布的双 11 公开信中宣布，其国内市场明年计划达成千万级别的销量目标，将成为 realme 下一个重要成长支点。

作为以往双十一的重要手机玩家，荣耀则显得异常低调，连战报成绩都没有晒。要知道，在去年双十一，荣耀手机获得了天猫 + 京东 + 苏宁易购当日及累计手机销量冠军。

“不仅小米，三星、OPPO、vivo 均有不小的收获。荣耀的业务调整，则给红米、iQOO、realme 带来了很大的发展空间。”TMT 分析师付亮告诉搜狐科技。

数据显示，三星在三季度重回全球手机出货量的榜首，在印度市场也反超小米重返第一。作为新晋的世界第二大手机市场，印度因巨大的成长潜力被手机巨头们纷纷看重。IDC 中国研究经理王希告诉搜狐科技：“三星重返第一主要受益于印度市场约 38% 的同比增长，来自 250 美元以下的 M 系列等产品的驱动，以及核心北美市场约 12% 的增幅。”

这也让小米在印度的冠军宝座 “岌岌可危”。据了解，中国厂商占三季度智能手机出货总量的 76%，去年同期为 74%。而 Counterpoint 数据显示，三星以 24% 的市场份额领先小米抢占第一，小米以 23% 的市场份额紧随其后。而 realme 在印度同样表现强劲，第三季度市场份额达到 15%，稳居第四，保持着正向的增长率。

年轻黑马 realme 迎来爆发

在三季度的手机市场表现中，realme 算是当之无愧的年轻黑马。数据显示，成立两年的 realme 全球智能手机销量突破 5000 万台，成为了全球最快达到该里程碑的手机品牌。

据了解，realme 已连续 4 个季度全球增长最快，稳居全球第七。在印度市场，realme 以 870 万台出货量位居第四。在国内市场，realme 销量环比增长达到 90%。

今年 9 月，realme 副总裁徐起接受采访时表示：“realme 在 2019 年用一年的时间达成了 2500 万的全球销量，今年的全球销量目标是 5000 万。”

realme 为何得以高速增长？第一手机界研究院院长孙燕飚告诉搜狐科技，在产品层面，realme 有欧加坚强的供应链作为支撑，战略方面快速跟进 5G，价格也非常亲民。

“疫情导致全球用户购物习惯发生变化，更倾向于通过电商消费，这为一向擅长线上作战的 realme 提供了机遇。并且华为出于禁令影响的考虑，有意识地收缩了千元机的规模，一定程度上减小了 realme 的竞争压力。”

据了解，realme 从去年年底就宣布 “全面 5G”的战略，在国内市场不再推出 4G 产品。9 月，realme 推出 realme V3，售价低至 999 元，将 5G 手机的价格首次拉至千元内，完成从入门到高端旗舰全产品线 5G 产品布局。IDC 数据显示，三季度 realme 在国内 5G 手机市场排名第五。

对于下个季度以及明年的手机市场，5G 和华为或成最大变量。从 2G 到 3G，3G 到 4G，历史经验来看，每一代移动通信技术的迭进往往也伴随着品牌的更迭。目前，5G 建设如火如荼，中国 5G 基站建设数达到 60 多万个，5G 覆盖城市超过 300 座。

不过，也有专家表示，“5G 不会引发换机潮。”孙燕飚认为，预计未来两年全球智能手机销量会跌到 5 年前的 12-13 亿，国内全年手机销量也会从 4 亿支跌落至 3 亿支。

他表示，虽然明年下半年 4G 手机出货量可能会跌至 10%，2021 年底所有新发布的手机都是 5G 手机，但在整个市场下滑的情况下 5G 带来的增量无法体现。

此外，目前热炒的 “荣耀脱离华为”一事也悬而未决，荣耀未来的走向同样将深刻影响到手机市场格局。付亮表示，这一事件在具体方案上还存在许多未知数，短时间内如何影响手机市场还不好判断。

“新荣耀没有自研 CPU”，某手机行业资深人士告诉搜狐科技，荣耀剥离后可能会存在一定的技术劣势。“但是荣耀未来的前景不比小米弱。”

该人士认为，手机存量时代，厂家之间技术差距并不大，销售渠道、营销、战略、管理等一系列因素也很关键。比如传音手机几乎属于最低端，没什么技术优势，但因为掌握了非洲绝大数渠道，去年出货量全球第四。

华为事件给行业带来较大影响。王希认为，第三季度开始，基于外部的影响，国内众多厂商在上游、渠道策略上均已采取了明显的动作，市场格局有可能被重塑。