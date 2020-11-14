谷歌与美司法部就诉讼保护令产生分歧，涉及微软等第三方利益

据报道，谷歌和美国司法部未能就一项针对微软等第三方的保护令达成协议，该保护令为政府起诉这家搜索及广告巨头提供了数据。

本周五，谷歌在一份法庭文件中表示，公司正在向两名内部律师施压，要求他们获得这些机密数据，但司法部和卷入诉讼的州检察长并不同意。

谷歌表示，他们需要这些信息来为反垄断辩护做准备。谷歌公司称，将确保所有的机密信息只会提供给谷歌外部法律顾问办公室的两名内部律师，或者是以其他安全的方式提供数据。同时，谷歌公司补充称，一旦有任何情况需要披露，将立即报告。

美国政府在另一份文件中表示，允许谷歌律师查看 “与竞争对手语音助手相关的战略计划和其他商业敏感信息”是一项危险的选择，因为他们可能会通过滥用这些信息来压制潜在的竞争对手。

政府还表示，在 20 年前涉及微软的一次大型科技反垄断案件中，高度机密的文件只对该公司的外部律师开放。

在谷歌一案中存在文件争议的公司还包括甲骨文公司、美国电话电报公司（AT&T Inc.），亚马逊、康卡斯特公司（Comcast）和其他企业。他们必须在下周五之前就保护令的条款提出建议。

美国哥伦比亚特区地方法院法官阿米特 · 梅赫塔（Amit Mehta）正在负责审理司法部对谷歌的起诉案件。从去年 10 月开始，美国政府对谷歌提起诉讼，指控这家市值 1 万亿美元的公司非法利用其市场影响力来打压竞争对手，这起诉讼也是数十年来对大型科技公司实力和影响力的最大挑战。