运行会慢，微软：Office Rosetta 2 转译版在苹果 M1 Mac 上首次启动 20 秒内完成

IT之家11月13日消息 苹果此前发布了搭载 M1 芯片的新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 、Mac mini设备。苹果表示，M1芯片的系统性能最高可提升3.5倍，图形性能最高可提升6倍，机器学习最高可提升15倍，同时使电池续航比上一代Mac长2倍。该芯片集8核CPU、最高8核GPU、16核神经引擎、统一内存架构、I/O等功能于一身。

外媒MacRumors报道，鉴于苹果新的M1芯片是基于ARM架构设计的，为英特尔x86架构打造的应用需要通过苹果的转译层Rosetta 2来运行，才能在苹果Silicon Mac上运行，而这个过程可能需要一些时间。

IT之家获悉，微软本周表示，当在苹果Silicon Mac上首次启动任何一款Mac应用时，在Rosetta 2转译过程完成的同时，这些应用会在Dock栏中跳动约20秒，随后的启动速度都会很快。这适用于Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote和OneDrive。

苹果开发者文档也承认此事，并指出Rosetta 2转译过程“需要时间”，用户“可能会认为转译后的应用程序有时启动或运行速度更慢”。

“如果一个可执行文件只包含英特尔指令，macOS会自动启动Rosetta并开始转译过程。当转译完成后，系统会启动转译后的可执行文件来代替原文件。然而，转译过程需要时间，因此用户可能会认为转译后的应用程序启动或运行速度有时会更慢。”

为了避免这个Rosetta 2转译过程，开发者可以为他们的应用程序创建Universal通用二进制文件，可执行文件在苹果Silicon Mac和基于英特尔的Mac上原生运行。微软是众多开发者中的一员，正在这样做。

目前已经公布了少量支持Universal通用的应用，包括Darkroom、djay Pro AI和OmniFocus。

京东Apple Mac mini 8G 256G新款八核M1芯片5299元直达链接

点击访问：苹果中国官方在线商店