微软：由于工程师放假，下个月 Win10 将减少更新

IT之家 11 月 14 日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，微软本周发布了 KB4586781 更新（版本 19041.630 和 19042.630），并表示：“由于假期和即将来临的西方新年，2020 年 12 月将不会发布任何预览版本。随着 2021 年 1 月的安全更新发布，每月的更新服务将恢复。”

此外，微软称由于受到雷德蒙德总部的 “最少操作”（minimal operations）指导，它将在 2020 年 12 月暂停 Windows 10 可选预览更新的发布。微软确认，它将在 2020 年 12 月期间优先进行安全更新，届时工程师将因假期而休假。

也就是说，12 月期间，Windows 10 的安全更新照常，但新年（元旦和圣诞节）前后发布的可选预览更新将被暂停。

众所周知，虽然不清楚原因，但这一段时间内 Windows 10 更新引起了许多关于 bug 和电脑崩溃的用户反馈的批评。在过去的几个月中，用户报告了临时配置文件错误，“蓝屏死机”，更新安装 bug 以及其他 bug。因此部分用户不是很满意微软的做法。

因此，在这个基础上，通过暂停其他更新，微软将拥有足够的人力在假期期间来确保不会有太大的 bug，保证安全更新的稳定性和及时。因此对比功能更新，在假期期间的 Windows Update 安全更新能够顺利运行更为重要。

换句话说，在 12 月，较大可能将不会有任何新的预览版本发布。IT之家了解到，微软 Win10 Dev 预览版 Build 20257 于本周早些时候更新，带来了多种功能和新特性。