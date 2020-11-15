苹果 iPhone12 Pro Max DxOMark 评分公布：130 分挤下 Pro 当选第四名

IT之家 11 月 15 日消息 本世代 iPhone 旗舰机型 iPhone12 Pro Max 的 DxOMark 评分现已公布，凭借 130 分的成绩成功挤下 iPhone12 Pro ，仍为第四名。

DxOMark 对苹果 iPhone 12 Pro Max 摄像头的评价是 “大而美”。

虽然有点让人意想不到，但相信大部分网友还是能够预料到这个排名的。难道这就是典型的 “欧亨利式结尾”吗？

11 月 13 日，iPhone 12 Pro 成绩公布，综合成绩 128 分，进入 DXO 榜单前五，现与小米 10 Pro 并列第五。

IT之家了解到，苹果上个月发布了 iPhone 12 系列产品中的顶级产品——iPhone 12 Pro Max，该机型现已开售。

在这一系列 iPhone 12 阵容中，iPhone 12 Pro Max 的屏幕是最大的，主摄像头的规格也最令人印象深刻的。主广角摄像头内置 1.7 微米 1200 万像素传感器，搭配等效 26 毫米 f/1.6 镜头。其传感器比 iPhone 12 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 中的 1200 万像素 1.4 微米传感器更大。

它还采用了传感器位移式光学影像防抖系统，堪为苹果的一大创举（大多数手机的摄像头模块都是借由移动镜头来抵消摄像头移动，而非移动传感器）。

该手机搭载等效 13 毫米的超广角摄像头和一个等效 65 毫米的远摄模块，可在主摄像头之外进行 2.5 倍变焦（变焦倍率比 iPhone 11 Pro Max 或 12 Pro 稍大），并且内置一个 LiDAR 传感器，用于构建深度图。

对于这款机型，DxOMark 对其评价是 “曝光通常准确、动态范围印象深刻、高光场景会出现阴影剪切、色彩大致宜人、暖色系讨喜、色彩效果不靠谱、自动对焦快速而准确、景深管理得体、纹理（细节）和噪点平衡、人像背景模糊模拟方面不错、头发等周围存在伪像、伪像方面不比前代、色相偏移、色彩量化、振铃和重影、变焦方面有进步但远远落后于竞品。

此外，DXO 在提到视频方面时表示，iPhone 12 Pro Max 在测试中取得 113 分，与华为 P40 Pro 并列第二，而华为 Mate 40 Pro 仍然稳居榜首宝座。

结论：苹果的最新旗舰机几乎在所有方面都比前款手机取得了有益的进展。它的图像质量非常好，自动对焦可快速而准确地锁定焦点，细节也很丰富，色彩大致宜人。不过，动态范围可能还有些改善的余地，最薄弱的环节在于远摄功能不足，视频表现非常出色，仅次于他们所见过的最佳手机。