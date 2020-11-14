线下走访发现，目前苹果 iPhone 12 Pro 系列国内仍供货紧张

IT之家11月14日消息 苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 昨日已正式发售，有媒体探访发现，苹果 iPhone 12 Pro Max 开卖渠道货充足，黄牛只愿加价两三百元收购，首批预购用户也已陆续收到新机。

而作为对比，《中国经营报》走访线下得知，目前虽然较 iPhone 12 Pro 发售时黄牛加价 1500-2000 元甚至 “一机难求”的状态有所改观，但 iPhone12 Pro 系列目前依然难以买到，甚至有部分苹果经销商趁机将 AppleCare+ 服务捆绑销售。

业内人士表示，“iPhone 12 Pro 系列加价严重，最主要的还是苹果官方供货有限”。与此同时，苹果官方供货有限也引发了大量猜测，甚至上周有消息称 iPhone 电源芯片面临缺货，因此苹果公司正在将 iPad 机型中的零件重新分配给 iPhone 12 Pro。

IT之家了解到，天风国际分析师郭明錤之前发布分析报告称，预计 iPhone 12、iPhone 12 Pro 开放预购 24 小时之内的订单达到 170 万~ 200 万部；作为对比，iPhone 11 系列在同一时段的预购为 50 万~ 80 万部，iPhone 6 系列则为 400 万部。

据投行数据，截至 11 月 10 日，iPhone12 Pro128 G 版机型在美国市场的发货等待时间为 20 天，在中国，用户通过苹果官网订购的话，到拿到 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 机型的等待时间可达 3 到 4 周。相比之下，iPhone 12 mini 128G、256G 版机型要 2~3 周发货，iPhone 12 机型发货只要 5~7 个工作日。

据广州天环广场 Apple Store 零售店表示，“iPhone 12 Pro 现场没货，只能通过苹果官方网站预约之后到店购买，一般每天早上 6 点钟会开放当天预约的号。”“能否预约成功还得看手速，今年开售的前三天很多约到 iPhone 12 Pro 的都是我们年年换新的顾客。”

此外，另一位 Apple Store 店员表示，“（普通用户）根本约不到，100 个顾客里可能只有两个顾客是正常购买的，别的都是黄牛，你抢得过人家吗？人家每天早上凌晨 6 点 00 分 01 秒就已经下单了，人家直接拿软件抢，你抢得过吗？”

报道指出，在国内备货量相对充足的京东商城自营旗舰店中，双十一当天抢购到的用户，最晚发货时间是在 2020 年 11 月 30 日 23 时，也就是说 可能会在 20 天后才发货。

除此之外，知名投行摩根士丹利也表示，来自苹果供应链的收益和其他数据显示，iPhone 12 系列的需求比预期强劲得多，尤其是 Pro。

而太平洋证券研究报告分析师也表示，苹果刚刚开始提高产量，iPhone 12 供应面临问题很正常，而且很难预测供应限制将持续多久。

对于电源芯片短缺问题，苹果方面暂未回应，但半导体产业人士认为，“有产能紧这么一说”，“（上下游之间）彼此之间会有连动关系”，也就是说，电源芯片市场供不应求的确会让 iPhone 产品面临配件缺货情况。