首个一加 9 渲染图出炉，有望于明年 3 月初发布

IT之家 11 月 15 日消息 外媒 91mobiles 昨日放出了一加下一代旗舰机型 OnePlus 9 的 CAD 渲染图，依然是后置三摄和左上角打孔式前面板设计。

▲ 图源 91mobiles

外媒表示，一加 9 将配备 6.55 英寸的屏幕，这比 OnePlus 8T 更大。此外，据说一加 9 采用直板屏幕而非曲面屏，这可能与 OnePlus 8 不同。

IT之家了解到，之前有消息称该手机将提供 144Hz 刷新率，但外媒的消息来源证实该手机将提供 120Hz 屏幕面板。

其他方面，一加 9 将采用带圆弧的背部设计，并且在左上方有一个矩形式摄像头模块，其中三个摄像头垂直排列，两个大底镜头将比第三个传感器更大，并且带有 LED 闪光灯。

虽然之前有爆料称一加 9 系列将提供三种型号，但最近的爆料者表示该系列仅有两种型号。后者还泄露了据称是一加 9（LE2110，LE2117 和 LE2119）和 OnePlus 9 Pro（LE2120 和 LE2127）的型号。

最后，一加 9 系列机型已预定在明年 3 月中旬推出，有望配备高通骁龙 875 芯片，出厂默认搭载安卓 11 的氢氧 OS。