国内已在开发新能源车专用保险

IT之家 11 月 15 日消息 据券商中国报道，目前，国内传统车险还缺少产品针对新能源汽车在电池方面进行保障和风险管控。据了解，保险行业正在开发针对新能源汽车的保险产品，有多家保险公司参与其中。

报道称，平安产险内部人士认为，新能源车风险较传统车辆更高，主要体现在两方面，一是新能源车因使用频率较高、车辆性能与传统车有差异等原因，导致整体出险频率高于传统车。二是新能源车因存在电池、电机等三电配件，导致理赔标准高于传统车。

太保产险表示，新能源车和燃油车在风险上最大的不同，在于新能源车的电池价值占整车比重极高，新能源车的风险，与其使用的电池关系较大。并且，不同类型的电池，防水防热等性能不相同，电量衰减折旧情况也存在较大差异，这对车险的定价产生影响。

IT之家了解到，全国乘联会最新数据显示，10 月乘用车批发销量 210.7 万辆，同比增长 9.1%，环比增长 0.1%。乘用车销量继续向好，年末的销量有可能进一步复苏。10 月份新能源车增速也继续向上。10 月新能源乘用车批发销量 14.4 万辆，同比增长 119.8%，环比增长 15.9%，同比增速自三季度以来持续攀升（7-9 月同比增速分别为 15.7%/41.1%/91.2%），主要由于造车新势力与传统车企新车贡献，以及去年基数较低。