高通 CEO 莫伦科夫：整个行业都能够用到毫米波 5G

11 月 12 日消息，近日，中国发展高层论坛 2020 年会线上线下同步举行。美国高通公司（Qualcomm）首席执行官史蒂夫 · 莫伦科夫（Steve Mollenkopf）线上参加了本次论坛的 “变局中的技术创新与合作”单元，就全球以及中国的 5G 发展及合作发表了演讲。

史蒂夫 · 莫伦科夫表示 2020 年是颇具挑战的一年，大家都深刻地意识到，以 5G 为代表的无线技术在我们的生活和全球经济中，正变得越来越重要。

对于如今数字鸿沟所导致的网络连接差异性正不断突显，而政策制定者亟需解决这类问题。莫伦科夫表示，高通相信，5G 将会成为解决该问题的关键。

其认为，基于 5G 所带来的稳健且强大的连接平台，可以畅想更多可能性，去创造更多新服务、新体验和新行业。

在与中国合作方面，莫伦科夫表示，“高通与中国的移动生态系统有超过 25 年的合作历史，即便是在最具挑战性的时期，我们也在不断推动行业向前发展。”

以下是演讲内容：

很高兴有机会参加今天的中国发展高层论坛，也很感谢多年来大家给予的支持与合作。

对于国际社会来说，2020 年是颇具挑战的一年，我们都在共同面对并适应诸多挑战，也在不断从中汲取相关经验。现如今，大家都深刻地意识到，以 5G 为代表的无线技术在我们的生活和全球经济中，正变得越来越重要。

高通坚信，5G 将带来颠覆性的深远影响。从汽车到制造、从医疗到教育，甚至对于那些我们从未想象过的应用、机会和业务来说，5G 都将释放出无限潜能。同时，它也将世界内几乎万事万物、甚至是我们每一个人，以虚拟的方式连接在一起，帮助我们构建具有韧性的社会和经济。

我认为，中国的 “十四五”规划和 2035 年远景目标具有深远意义，将不断培育和推动新的经济发展及社会驱动力，而 5G 将是其中的关键因素之一。高通与中国的移动生态系统有超过 25 年的合作历史，即便是在最具挑战性的时期，我们也在不断推动行业向前发展。

我们的 “5G 领航计划”帮助 OPPO、小米、vivo 和联想等公司在全球扩展业务。在高通先进技术的赋能下，中国厂商所生产的 5G 智能手机不仅在中国取得领先成绩，也在惠及欧洲、美国、澳大利亚、日本和一些发展中国家的消费者。据近期 Canalys 的报告显示，目前小米在欧洲和美国位列第四大品牌；手机厂商 “一加”已与 Verizon 和 T-Mobile 合作发布产品；此外，我们还有许多与合作伙伴共同拓展国际市场的成功案例。在 2020 年中国国际服务贸易交易会期间，我们的 “5G 领航计划”获评 “科技创新示范案例奖”，对此我们感到十分荣幸，这是对该项目的认可和其所取得成就的积极肯定。

此外，我们与中国的手机运营商不断合作，也为合作带来的成果感到自豪。今年到九月底，中国的手机运营商推出了 5G 服务并部署了超过 69 万个基站 ，累计终端连接数已超过了 1.6 亿户，这些成就都是令人叹服的。

5G 在全球的部署正在不断加快。从部署首批 5G 网络以来的短短一年时间内，超过 95 家运营商已在 40 多个国家和地区推出了 5G 网络，另外还有超过 300 家运营商投资部署 5G 技术。

5G 的未来发展也同样振奋人心。根据最近中国国际经济交流中心（CCIEE）和中国信息通信研究院（CAICT）的研究表明，到 2025 年，中国的网络连接预计将占全球的 30%。此项研究估计，2020 年 5G 商用将直接为中国创造 54 万个工作岗位，2030 年该数字将增长到 800 万以上。

今年，数字鸿沟所导致的网络连接差异性正不断突显，而政策制定者亟需解决这类问题。高通相信，5G 将会成为解决该问题的关键。

5G 网络需要支持各种各样的 5G 联网设备和应用，这其中充满了复杂的应用场景，也需要在各种各样的频谱频段上进行不同类型的部署，包括毫米波高频段和 6GHz 以下的中频段。由于技术复杂、成本高昂，业界曾一度认为毫米波无法用于移动通信领域。对于高通来说，我们认为应对挑战的关键在于创新，也有效的解决了上述难题。现如今，整个行业都能够用到毫米波，不断发挥其大容量、高速度和低时延的优势。

近期，高通在中国信息通信研究院 MTNet 实验室完成了全部必需的 26GHz 频段 5G 毫米波性能和射频技术测试。5G 毫米波的部署将带来诸多益处，这些测试将使得中国更好的获益、帮助中国应对数字鸿沟等问题。

无论是农村还是城市，5G 还将惠及各个区域的家庭和企业。例如，固定无线接入（FWA）的部署能够以经济高效的方式，通过毫米波向学校、医院和市政厅等机构提供光纤般的无线连接速度，解决农村地区的 “最后一公里”问题。

最近，我们在美国实现了首次增程 5G NR 毫米波数据呼叫，通信距离超过 5 千米，速率超过 100Mbps。这一里程碑式的项目，展现了毫米波助力缩小连接鸿沟的价值，帮助运营商经济高效地扩展网络覆盖。

另外，高通也在不断推进 “无线关爱”计划来应对数字鸿沟难题，过去十年间，中国已有超过一百万人从中受益。近期，有许多农村地区的师生希望在疫情期间进行远程学习，高通也向他们提供了移动终端支持。让技术更经济、让使用更容易，我们相信这对促进未来的数字经济发展至关重要。

可以说，2020 年称得上是出乎意料的一年，也为我们提出了新的警示。但只要通力协作，我们仍然可以乘风破浪，一往无前。

基于 5G 所带来的稳健且强大的连接平台，我们可以畅想更多可能性，去创造更多新服务、新体验和新行业。放眼美好的未来，我们期待与中国移动生态系统持续合作，为中国、也为世界的发展作出贡献。