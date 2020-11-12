华为副董事长胡厚崑：中国拥有全世界最好的 5G 网络

11 月 12 日消息，在今日举办的 2020 华为全球移动宽带论坛上，华为副董事长胡厚崑发表主题为《跨越商业裂谷，共创 5G 新价值》的演讲，他表示，5G 网络部署进入快车道，谈到 5G 的发展，中国是一道最亮丽的风景线。

目前国内各大运营商已经拥有 60 万个 5G 基站，5G 部署覆盖超过 300 个城市，一年多的时间中国 5G 连接数达到 1.6 亿。胡厚崑强调：“毫无疑问，中国拥有全世界最好的 5G 网络。”

每一个人作为消费者在这个网络下正在获得新的体验。第一个体验是觉得非常快，在上海的 5G 网络可以体验到超过 1000M 的下行速度。

但是 5G 给我们带来的不仅仅是 “快”，5G 还在改变社会、改变世界。

据介绍，华为 5G 已经在宁波智慧港的龙门吊改造中起到作用，现在龙门吊完全实现远程操作，帮助其效率提升 20%，人力成本下降 50%。

目前华为 5G 已经在 20 多个行业、应用于 5000 多个创新项目，实现 1000 多个商业合同。

另外，胡厚崑预计到今年年底 5G 模组价格降到 100 美元，到 2022 年会降到 40 美元。5G 行业终端成本更低将有利于 5G 的普及。

胡厚崑总结道，未来十年是一给伟大的时代，也是一个黄金机会，但 5G 的发展会有很大挑战，需要大胆思考、积极行动。