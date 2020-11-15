特斯拉全球最大超级充电站部署成功，拥有 56 个充电桩

特斯拉公司的超级充电桩网络最近迅速扩大，它刚刚开设了一个全球最大的全新充电站，使得该公司超级充电桩网络又达到了一个新的里程碑。

这个全新充电站部署了 56 个充电桩，位于美国加州。

特斯拉的业务正在高速增长，这家汽车制造商的电动汽车产量及发货量远高于任何一家其它汽车制造商。与此同时，该公司正在努力推动其基础设施的建设，这些基础设施包括服务中心、移动服务车队和充电基础设施等，以支持其不断增长的业务。

特斯拉的充电基础设施，主要由超级充电桩网络组成，可以说这是该公司最大的资产之一。特斯拉最近曾宣布，其超级充电桩网络中充电桩部署数量已经达到 2 万个。

而现在我们得知，特斯拉刚刚开设了一个全新超级充电站，并且这是在全球范围新开设的最大的超级充电站。

几个月前有媒体报道称，特斯拉在加州法尔博（Firebaugh）正在建造一个全新的超级充电站。媒体当时报道称，在这个全新的超级充电站，特斯拉计划部署 56 个超级充电桩，意味着它可能将成为全球最大的超级充电站。

特斯拉在中国有几个超级充电站，但每个超级充电站的充电桩只有 50 个，而部署 56 个充电桩将是特斯拉超级充电站中充电桩数量的最高纪录。

这个刚刚开设的部署有 56 个充电桩的全新超级充电站，位于加州海湾与洛杉矶之间，这两个地区是特斯拉在全球范围的两个最大市场。

在这个全新超级充电站旁边，还有一家便利店和一家餐馆，可供特斯拉电动汽车车主在这个超级充电站充电时光顾和消费。

特斯拉在这里建造的太阳能电池板，既可以为充电车辆和车主提供遮阳，同时也为这座超级充电站供电。这家电动汽车制造商一直承诺，将在其超级充电站提供更多的太阳能发电能力。不过，该公司这一承诺的推进速度却有点慢。

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)一直表示，特斯拉将加快部署超级充电桩 Supercharger V3。近年来，特斯拉部署超级充电桩网络步伐加快，旨在为全球的特斯拉车主提供快速充电服务。去年，特斯拉正式发布了 Supercharger V3，并且开始在全球各地部署和使用这个最新一代技术超级充电桩。