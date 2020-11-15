爱立信 CEO 鲍毅康：非常重视中国市场，支持华为 5G 诉讼

11 月 14 日消息，据第一财经报道，爱立信首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）表示，中国一直以来都是爱立信市场战略非常重要的组成部分，展望未来，中国仍然是我们公司非常重要的战略组成部分。

鲍毅康认为瑞典邮电通信管理局（PTS）的决定限制了自由以及开放的市场准入，因此欢迎华为以及三大运营商对此决定提起质疑，会有公平的裁决来做出相应的决定，以确保市场的开放和公平。

据了解，爱立信公司最早创立于瑞典。此前，瑞典邮电通信管理局对华为和中兴实施了 5G 设备的禁令。11 月 9 日，斯德哥尔摩行政法院表示暂时取消对华为和中兴通讯公司的禁令，同时表示瑞典邮政电信管理局有权对该裁决提出上诉。

鲍毅康强调，爱立信是中国国内三大运营商都选择的唯一的跨国的供货商，他们在建设无线网络的过程中都选择了爱立信作为合作伙伴。据了解，中国联通的 L900 基站项目与中国移动的 2020 基站都是爱立信在中国的重要项目。去年 4 月，中国联通采购 L900 的基站，华为、中兴、爱立信、诺基亚都参与报价。从最终的采购合同来看，爱立信获得的份额排名第三，领先诺基亚，仅次于华为、中兴。今年 3 月份，中国移动公布了 2020 年 5G 基站采购名单，爱立信中标份额达 11.5%，拿下 26606 个基站，合同收入高达 30 多亿元。