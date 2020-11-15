嫦娥五号预计 11 月底发射：中国首次可返回的登月发射

IT之家11月15日消息 据西昌卫星发射基地景区发布，预计“嫦娥五号”探测器将在11月底于海南文昌航天发射场进行发射。海南文昌拥有中国最接近赤道的航天发射场，在这发射的火箭可以更轻松地进入轨道，用于组装不同量级火箭的总装厂房是这里的核心区。

目前在海南文昌航天发射场，“嫦娥五号”探测器已经进入发射场准备阶段。与此同时，执行此次发射任务的长征五号运载火箭也进行着发射前的总装和测试。

关于 “嫦娥五号”

时间：2020 年 11 月底

地点：中国海南文昌航天发射场 101 工位

载荷：嫦娥五号月球探测器

客户：国家航天局

重量：8200kg

轨道：地月转移轨道

IT之家获悉，“嫦娥五号”探测器，是中国首个实施无人月面取样返回的航天器，其计划在探月工程三期中完成月面取样返回任务，是该工程中最关键的探测器，也是中国探月工程的收官之战。

全重 8.2 吨，由轨道器、返回器、着陆器、上升器四个部分组成，将由我国目前推力最大的长征五号运载火箭从中国海南文昌航天发射场进行发射 。

力争实现首次在月球表面自动采样、首次从月面起飞、首次在 38 万公里外的月球轨道进行无人交会对接、首次带月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

当年它是到月球拍了一张月球表面的照片，这一次亟待出发的嫦娥五号的任务则是要带月球上的一抔土回来，即将踏出中国探月工程的 “绕、落、回”的最后一小步 “回”，会实现中国航天史上的四个 “首次”。

即将实现我国航天史上四个 “首次”

▶首次在月球表面自动采样

月球引力只有地球的 1/6，在这种环境下着陆器如何钻孔、铲挖，能不能顺利把样品封装进上升器，以前没做过，难！

▶首次从月面起飞

以往都是地面固定发射，这次要在月面以着陆器为平台发射上升器，怎么导流、怎么散热、如何控制，都是新问题。

▶首次在 38 万公里外的月球轨道进行无人交会对接

上升器发射到月球轨道，要与轨道器、返回器组成的组合体交会对接，把采集样品转移到返回器后分离，看过《星际穿越》的人会知道，这种太空对接差之毫厘、谬以千里。

▶首次带月壤以接近第二宇宙速度返回地球

轨道器、返回器组合体带着样品飞向地球，在距地面几千公里时分离，最后返回器回到地球，以往的返回舱都是以第一宇宙速度（7.9 公里 / 秒）返回，这次是以第二宇宙速度（11.2 公里 / 秒）返回，速度更高、摩擦更大，返回器的气动外形、防热材料、姿态控制都是新挑战。