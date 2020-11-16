拼多多 CEO 陈磊：我们始终相信是 “消费者塑造企业”

11 月 16 日消息，日前，拼多多发布了 CEO 陈磊履职以来的首份财报：截至 9 月底，平台年活跃买家数达 7.313 亿，单季度大涨 4810 万；平台年成交额达 14576 亿元，较去年同比增长 73%。

据悉，今年 7 月 1 日，拼多多完成了创立以来的首次重大团队调整，原 CTO 陈磊接棒黄峥，出任公司 CEO。

在财报电话会上，陈磊表示：拼多多的成绩得益于中国互联网的成长和演变，得益于零售产业的发展和国民消费水平的提升。“我们始终相信，是消费者塑造企业，而非企业塑造消费者。这也正是我们基于‘人为先’和‘普惠’原则，创立这一平台的原因所在。”

陈磊表示，疫情过后，消费者的习惯正在发生转变。上半年，平台的农产品订单量激增。在服务全国用户相关需求的同时，拼多多也遇到了新的挑战。“我们意识到，在为中国农业供应链创造新价值的征途上，我们才刚刚启程。”陈磊表示，“其中一个关键因素，也是最大的挑战，就是建设一套专门服务于农产品的物流基础设施。”

他指出，“多多买菜”与拼多多对中国农业产业的长期愿景高度一致，将致力于推动建设为中国的所有消费者和农民服务的新的农产品基础设施。

“拼多多对农产品全价值链和基础设施的合作以及投资机会保持高度关注。我们致力于帮助农民赚得更多，让消费者节省更多。我们会在过去 5 年积累的经验和实践基础上不断创新，推动农业价值链变得更加高效，最终实现‘普惠’的目标。”陈磊说。