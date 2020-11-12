拼多多不屑参与双 11，但年活跃买家数超 7 亿

双十一落幕的第一天，拼多多发布了第三季度财报，营收 142.1 亿元远超预期，平台年活跃买家数达 7.313 亿，净亏损大幅收窄，一系列利好数据让其盘前大涨。

拼多多第三季度营收 142.1 亿元，去年同期 75.14 亿元，同比增长了 89%，并高于市场预期 122.05 亿元。净亏损为人民币 7.847 亿元，2019 年同一季度亏损为人民币 23.35 亿元，亏损收窄明显。

更值得注意的是，截至今年 9 月底，平台年活跃买家数达 7.313 亿。相较于 2019 年同期的 5.363 亿，同比增长 36%，一年强劲增长了 1.95 亿。其中，在第三季度单季增长 4810 万。截至今年 9 月底的前 12 个月平台交易额（GMV）达 14576 亿元，同比增长 73%。

“双十一隐者”拼多多凭借强劲的增长势头，再次力证了自身的竞争力。

一年新增近 2 亿活跃买家，但用户增速开始放缓

今年 8 月份，拼多多公布的 Q2 财报数据显示，截至 2020 年 6 月 30 日，拼多多平台年活跃买家数达 6.832 亿，较上一季度净增 5510 万，创上市以来最大单季增长。

三个月过去，拼多多顺利冲入了 7 亿用户时代。

截至今年 9 月底，平台年活跃买家数达 7.313 亿。相较于 2019 年同期的 5.363 亿，同比增长 36%，一年强劲增长了 1.95 亿。其中，在第三季度单季增长 4810 万。

相比较而言，拼多多活跃用户数与阿里的差距正在进一步的缩小。但事实上，拼多多的用户增速已经开始放缓。

拼多多在本季度单季增长 4810 万活跃买家，环比上一季度净增 5510 万有所下降。而去年拼多多第三季度平台年活跃买家数达 5.363 亿，较去年同期净增 1.508 亿，较上一季度劲增 5310 万，这一数字也远远高于本季度用户增长数量。

拼多多正在奋力直追阿里，但其用户购买力一直是块短板。从本季度财报数据来看，这一部分拼多多的表现终于扳回一城，数据稳步提升。

截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月内，拼多多每位活跃买家的年支出为 1842.4 元人民币。第二季度财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日的 12 个月内，拼多多每位活跃买家的年支出为 1857.0 元人民币。本季度财报显示，截至 9 月 30 日的 12 个月内，拼多多每位活跃买家的年支出为 1993.1 元人民币。

在今年双十一期间，为了拉升用户年购买金，拼多多百亿补贴大力 3C 家电数码等高客单价产品。11 月 10 日网上曝光了一份拼多多数码家电产品各平台比较清单，补贴价格最高可比其他平台低近 1000 元，苹果手机比其他平台低近 700 元，“收割”了大批消费者的青睐。

但未来如何继续提升用户的购买力，将是拼多多一直需要解答的一个难题。

亏损大幅收窄，距离盈利更进一步

拼多多第三季度营收 142.1 亿元，高于市场预期 122.05 亿元，去年同期 75.14 亿元。净亏损为人民币 7.847 亿元 ，2019 年同一季度亏损为人民币 23.35 亿元，亏损大幅缩窄了。其中，营业亏损为人民币 12.975 亿元，2019 年同一季度亏损为人民币 27.920 亿元。

可以看出在线营销服务收入的增长，是推动了本季度拼多多亏损缩窄的最大 “现金牛”。

来自在线营销服务及其他的收入为人民币 128.877 亿元，2019 年同一季度为 人民币 67.114 亿元，同比增长了 47.9%。拼多多解释，该增长主要归因于拼多多品牌和市场地位的不断提高，平台上的商家的广告需求增加。

与此同时，拼多多交易服务收入也在稳步增长。本季度交易服务收入为人民币 13.332 亿元 ，2019 年 Q3 为人民币 8.025 亿元 。

但拼多多的营收增长仍是其高昂的营销费用所支撑的。

本季度，拼多多总运营支出为人民币 122.454 亿元。其中，营销费用为人民币 100.719 亿元，2019 年同一季度为人民币 69.088 亿元。拼多多解释，这源于主广告费用以及促销和优惠券费用的增加。

与此同时，拼多多的研发支出费用较去年同期也有所增长。拼多多表示，该增长主要是由于员工人数增加并招聘更多有经验的研发人员，以及与研发相关的云服务支出增加所致。

比较遗憾的是，拼多多并未公布更多 “多多买菜”的相关数据。目前，尚无法判断拼多多的社区团购新产品 “多多买菜”是否帮助拼多多提升用户的购买频率和使用黏性，并助推拼多多用户的总使用时长有所提升。

拼多多的 CEO 陈磊 10 月曾表态，拼多多今年与农业有关的 GMV 将增至 2500 亿人民币，借助多多买菜，拼多多或许能进一步加强其供应链和末端履约能力。

随着本季度拼多多财报的公布，拼多多 CEO 陈磊再次重申，未来将继续加大在农产品领域的 “重”投入，持续投入买菜业务，与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。