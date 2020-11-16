英国或将在 10 年内禁售燃油汽车，新能源汽车将成最大赢家

11 月 16 日消息，据国外媒体报道，英国首相鲍里斯将于下周宣布，英国将在 10 年内禁售汽油和柴油车。这一声明将作为政府气候变化 10 点计划的里程碑式讲话中的一部分。

今年 2 月，约翰逊曾经将禁售计划从 2040 年提前到 2035 年。但据英国《金融时报》报道，首相目前预计将采取进一步措施，进一步提前到 2030 年，英国政府也会对混动插电汽车设定一个宽限期，该宽限期预计是 2035 年。

英国皇家汽车俱乐部道路政策负责人尼古拉斯 · 莱斯说，这将给汽车工业带来 “巨大的挑战”。也标志英国汽车市场将出现重大转变。数据显示，今年年初以来，汽油和柴油车销售量占新车总销量 73.6%，纯电动汽车仅占 5.5%，其余份额为混合动力车。

目前，电动车仍然比柴油车贵，批评人士认为，政府必须花费大量资金来说服人们改用新车型。为此英国媒体表示将在新的一年中为电动汽车充电基础设施提供大约 5 亿英镑的新资金。专业人士还称，政府应仿效法国和德国，向消费者提供更多购买电动汽车的激励措施。

Auto Trader 的主管 Ian Plummer 说 : “为了满足政府新汽油和柴油汽车禁令，电动汽车的销量必须在 2024 年超过传统内燃机。

“但按照目前的销售轨迹，这种情况要到 2029 年才会出现。显然，电动汽车需要成为大众的首选才行，而现状是仅仅是那些环保主义者、早期使用的或有钱人的首选，因为他们可以负担得起高昂的价格。”

New AutoMotive 是一家独立的交通研究机构，旨在加速英国向电动汽车的转变。该公司董事长吉 · 费尔南多表示 : “加速向电动汽车转变的决定对英国驾驶者来说是个好消息。”“它将为英国驾车者节省数十亿美元的汽车成本，减少我们城镇的空气污染，并在电动汽车制造和维修领域创造数千个新的就业机会。越来越多的消费者开始发现拥有一辆电动汽车的好处，从更低的运行成本到更好的驾驶体验。”

对该政策的看法，本田英国表示，在 15 年内完全取缔燃油车过于疯狂，他们认为短期内技术和资源的某些障碍无法克服。