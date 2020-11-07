「召回」理想，李想「认栽」

截至 2020 年 10 月 31 日，理想 ONE 累计发生前悬架碰撞事故一共 97 起，其中有 10 起发生了前悬架下摆臂球头从球销脱出的情况。脱出率高于 10%。

对于 “断轴门”，从 “硬件升级”到 “主动召回”，理想汽车仅用 5 天就完成了大转弯。

11 月 1 日，理想汽车宣布将为 2020 年 6 月 1 日及之前生产的理想 ONE 车辆升级球销脱出力更高的前悬架下摆臂，以降低用户在车辆发生碰撞事故后前悬架下摆臂球头脱出的概率。

11 月 6 日，据国家市场监督管理总局官网通告，重庆理想汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。通告显示，自即日起，理想汽车将召回生产日期在 2019 年 11 月 14 日至 2020 年 6 月 1 日的理想 ONE 电动汽车，共计 10469 辆。

来源：国家市场监督管理总局

作为理想汽车唯一在售车型，理想汽车招股书披露，2019 年四季度至 2020 年上半年的三个季度里，理想汽车交付车辆分别为 973 辆、2896 辆以及 6604 辆，共计 10473 辆。

也就是说，理想 ONE 此前交付的产品几乎全部召回。

值得一提的是，11 月 2 日，理想汽车公布了 10 月交付数据。理想 ONE 在 10 月交付 3692 辆，连续三个月刷新单月交付量纪录。同时，10 月新增定单量也创下历史新高。2020 年 1 月至 10 月，理想 ONE 已累计交付 21852 辆。

来源：理想汽车

理想承认 “断轴”系设计缺陷

截至 2020 年 10 月底，有 6 起理想 ONE 汽车前悬架 “断轴”事件被媒体曝出。

其中，8 月 9 日发生在厦门的事故引发了舆论广泛关注：“有一位车主在市区正常驾驶，速度在 50 公里每小时左右，发生了下摆臂断裂的情况。”

随后，该事故在网络上被歪曲事实并引起歧义。8 月 16 日，理想汽车官方发出的声明中称，此次事故是由严重的碰撞造成的，网曝 “车型自己断轴”为不实报道，理想 ONE 的悬架系统是非常安全和可靠的。

来源：理想汽车

在 11 月 1 日召开的理想 OTA 2.0 发布会上，理想销售服务副总裁刘杰表示：“所谓断轴，即车辆前悬挂下摆臂球销脱出：10 次脱出，6 次被报道，4 次未被报道。”

也就是说，理想汽车 “诚实”地报告了另外 4 起未被媒体关注到的类似事故。

在第一起脱出发生后，理想研发团队便意识到问题所在，于是开始重新设计。直到内部发现，从 6 月到 10 月这批 “新”车采用新型（圆型）球销后，脱出率不降反升，由原先的 2 起激增到 10 起。于是，理想高层才对用户坦白误判。

刘杰表示：“6 月 2 日到 10 月末这段时间生产的 ONE 将会优先处理 ··· 我们承认 6 月 2 日发生了误判 ··· 我们计划将 35kN 脱出力优化到 50kN 的，把 10% 的脱出率降到 3%，这已经是同级别车型里中上的水平。”

对于未在第一时间给老车主升级，刘杰给出的解释是：“因为 6 月 2 日前 10469 台只有 2 起脱出，样本太少。”

面对一位记者现场提出的质疑：免费升级不就是召回么？

理想汽车创始人、董事长兼 CEO 李想表示：“不是召回——影响正常行驶的才叫召回，悬架球头在发生碰撞后才脱出，所以不叫召回。”

11 月 6 日，理想汽车在声明中承认确属 “召回”。“信息发布后，许多车主、媒体和专家朋友们都指出：此次行动应该按照 “召回”来定义，而非 “升级”，理想汽车的表述不符合行业和公众的认知。对于这些批评和指正，我们做了深入的反思。理想汽车在发展过程中，得到了很多来自车主、媒体和行业朋友们的帮助和支持。当问题出现的时候，正视问题的本质，实事求是地沟通并高效地去解决问题，才是理想汽车应有的担当和态度。因此，我们诚恳地接受大家的批评，并对之前不正确、不合理的做法向各位车主、媒体和行业的朋友表示深深的歉意。我们决定立刻启动主动召回程序，并向国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心进行了主动召回备案。”

来源：理想汽车

至此，理想汽车终于 “认栽”。

理想汽车在最新的声明中表示：2020 年 6 月 1 日以后生产的车辆已经使用脱出力更高的前悬架下摆臂球销。理想汽车主动召回的解决方案与之前 11 月 1 日公布的升级方案完全一致，同时也符合国家市场监督管理总局的要求，请各位用户不用担心。此次召回更换工作预计将在 3 个月内完成。

李想此前表态：正在艰难 “反围剿”

10 月 26 日，李想在朋友圈发文表示，理想汽车正在艰难的打 “反围剿”的战斗，战场的惨烈和残酷程度是一般人想象不到的。四渡赤水的关键时刻，团队所有人都必须全力作战，不得有丝毫的懈怠。

或许李想这一则心声，已经为理想汽车从 “升级”到 “召回”的态度转变埋下了伏笔。

1981 年出生的李想，是中国年轻的连续创业者代表，他先后创办泡泡网、汽车之家、车和家。2015 年 7 月至今，任车和家创始人、董事长兼 CEO。

2020 年 7 月 30 日，理想汽车（股票代码为：LI）在纳斯达克上市，发行价 11.5 美元，高于 8-10 美元的定价指导区间，总募资规模接近 11 亿美元，发行总市值为 97 亿美元。这也是自 2018 年 3 月爱奇艺在纳斯达克以 24 亿美元 IPO 以来，中国企业在纳斯达克的最大 IPO。

受全球疫情的影响，本该在纽交所敲钟上市的理想汽车转为在云上敲钟，主会场改在北京某处。理想汽车也成为继蔚来汽车后，第二家成功在美上市的国内 “造车新势力”。

截至发稿，理想汽车股价为 26.46 美元，市值为 221.3 亿美元。

李想本人似乎并不在意股价多少，他在 11 月 1 日的发布会上表示：“我早就财务自由了，股价和我没太大关系… 股价是由企业基本面和市场决定的，基本面是销量和收入决定，我们只能把这两个核心做好…”

李想在 10 月 26 日的朋友圈发文中称，“理想汽车对于股东的义务是：长期赚大钱。这个我们有信心，股东们其余的需求就向这个核心需求让位了。”此外，“理想汽车 IPO 以后的 12 个月，不做任何财务投资和对外投资，避免贪心和诱惑。所有的资金都用于技术研发、用户服务、质量提升、人才引进，且加倍投入。其余锦上添花的钱一律不花。”

威马 “四连烧”，上市消息曝出仅半月后即 “召回”

同为造车新势力，威马汽车与理想汽车不同病却同相怜。

在近一个月的时间里，威马 EX5 电动汽车一共发生了四起自燃事件。9 月 23 日，温州某公路旁的一辆威马汽车突然冒烟，之后产生明火导致整车燃烧。随后在 10 月 5 日，福建的一辆威马汽车在路边起火自燃，整车烧毁。同样是在福建，10 月 13 日，一辆威马汽车在充电时自燃。10 月 27 日晚间，北京北四环力学所内的一辆威马 EX5 电动汽车发生自燃并伴随产生了爆炸的声音，威力巨大，引发了小范围震动。

2020 年 10 月 28 日，威马汽车通过微博发布 “召回声明”称，已主动向国家市场监督管理总局备案召回计划，将召回此前生产的，装备了指定型号的动力电池的部分 2020 款威马汽车产品，共计 1282 辆。并将通过授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换其他电芯品牌的动力电池包。

威马汽车将 “冒烟起火”事件归（shuai）咎（guo）于动力电池。官方在声明中表示，引发自燃的主要原因是电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池异常析锂，极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。

来源：威马汽车

此后，有业内人士发现，威马召回声明中提及的电池是由中兴高能生产的。而中兴高能在此后发表的声明中称，只有福建省的两起自燃事故中涉事车辆使用的电池是由本公司生产的，而北京的自燃事件中的车辆电池并非本公司提供。

值得一提的是，在威马汽车 “四连烧”的同一时间段，该公司正在冲击科创板。如是成功，威马汽车将成为第一家科创板上市的 “造车新势力”。

信息显示，威马智慧出行科技（上海）股份有限公司成立于 2016 年 12 月，法定代表人为威马汽车董事长 SHEN HUI，经营范围包括新能源智能汽车的技术设计和研发，技术转让，汽车零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）等。股东信息显示，该公司的股东中，包括了百 度在线网络技术（北京）有限公司、Tencent Mobility Limited、红杉资本中国等。

2020 年 9 月 22 日，威马汽车宣布完成 100 亿元人民币 D 轮融资，成为造车新势力中又一个单轮融资超百亿的厂商。本轮融资由上海国资投资平台及上汽集团联合领投，百 度与海纳亚洲创投基金（SIG）继续参与，其他参投方还包括湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创益产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者，以及芯鑫、紫光、红塔集团、雅居乐、盈科等实力投资机构。

10 月 13 日晚间，中国证券监督管理委员会上海监管局网站公布了《中信建投证券股份有限公司关于威马智慧出行科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告》。《报告》显示，公司前五大股东、持股 5% 以上股东之一，即为杭州福祥汇投资管理有限公司，持股比例为 6.55%。

威马汽车也是 “实惨”，官宣 D 轮融资第二天，烧一辆；冲击科创板消息曝出当天，烧一辆。

据北京商报报道，汽车行业专家颜景辉表示，威马车型连续发生自然事故，一定程度上会让消费者对产品质量产生顾虑，从而影响到资本市场对威马汽车的信心，或将间接影响威马汽车上市进程。

上市进程 “掉队”的同时，汽车销量也跌出前三。

乘联会数据显示，2019 年，中国新势力车企销量前三为蔚来 20565 辆、威马 16876 辆和小鹏 16609 辆，威马位居第二。而到了 2020 年第三季度，排在前三的新势力车企为蔚来 12206 辆、理想 8660 辆、小鹏 8578 辆，威马以 6200 辆降至第四名。

对于造车新势力而言，也不总是坏消息。

11 月 2 日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时 / 百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。目前，新能源汽车占比仅为 4%，上升空间巨大。

由于政策利好再加近期的销售业绩再创新高，近日来新能源汽车板块近期涨势凶猛，美股蔚来（NIO.US）、理想（LI.US）及小鹏（XPEV.US）三家造车新势力 4 天暴涨均超 30%。

至于威马汽车在经历 “阵痛”之后，市场表现如何，我们拭目以待。