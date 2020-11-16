谁是今年高管套现之王：马云套现 430 亿元

今年以来，许多上市公司股价接连升高，尤其是科技公司股价一路高歌猛进，一方面，场外投资者进场热情不断升温，但另一方面，高管减持数也在不断增加，股份占有率越来越低。

根据统计数据显示，今年以来截至 10 月 24 日，A 股共有 1602 家上市公司的 4631 位重要股东发布股份减持计划。剔除减持计划失败的上市公司后，累计涉及减持股份数量约 350.86 亿股，拟减持市值合计约 6660.55 亿元。而在去年同期，A 股共有 1555 家上市公司的 4486 位重要股东发布减持计划。涉及减持股份数量合计约 376.08 亿股，涉及减持市值合计约 6233.18 亿元。

如果说减持计划还处于计划阶段的话，那么实际减持金额则更能说明问题。根据东方财富 choice 统计显示，今年年初截至 10 月 25 日，1835 家上市公司的重要股东完成减持，减持套现总金额达到 5461.18 亿元，去年全年则是 1742 家上市公司发生减持，合计减持总金额为 4221.68 亿元。

可见，今年无论是涉及上市公司数量、重要股东数量，涉及减持金额都比去年有所增多。

猎云网根据公开资料，整理了今年以来上市公司高管减持名单，其中不乏阿里巴巴、腾讯、小米等互联网巨头企业高管。

来源：猎云网

腾讯刘炽平

从 9 月底开始，腾讯股价开始步入上行通道，突破上市以来的最高点，与此同时，高管等系列股东开始陆续减持变现。

根据港交所披露文件，腾讯总裁刘炽平在 10 月 8 日以每股 533.3761 港元的均价卖出了 35 万股腾讯股票，又在 10 月 9 日以每股 541.1467 港元的均价卖出 15 万股。两次交易完成后，刘炽平对腾讯持股比例维持在 0.57%。

而腾讯方面未披露刘炽平此番减持的原因。

事实上，自 2020 年以来，刘炽平已经多次减持所持腾讯股权。

2020 年 1 月初，刘炽平就已经减持腾讯 50 万股；此后又在 4 月初出手减持腾讯；在 5 月底和 6 月初，刘炽平再度开启减持腾讯股票之旅，两交易日共计减持 60 万股；6 月 30 日又以每股 497.94 港元的均价减持 30 万股股票，7 月 3 日以每股 522.84 港元均价减持 20 万股股票。

加上 10 月的两次减持，刘炽平在今年出售总计 270 万股，合计减持股票的价值约 11.87 亿港元，折合人民币 10.27 亿元。

腾讯马化腾

在 7 月初刘炽平减持腾讯公司股票时，腾讯公司董事会主席马化腾也一同减持，两人分别减持 50 万股腾讯公司股票。

而在这之前，马化腾曾在今年 1 月 14 日至 17 日期间，也卖出 500 万股股份，涉资近 20 亿港元，这是马化腾自 2017 年 10 月以来首次减持腾讯股票。

6 月 9 日至 12 日，马化腾又连续 4 个交易日减持腾讯共 964.78 万股，平均减持价格在 433.4 港元 / 股至 450.27 港元 / 股之间，涉资约 42.699 亿港元。

截至目前，马化腾在今年出售总计 1465 万股腾讯股票，共套现 65.19 亿港元，折合人民币 56.42 亿元。

对于减持股票一事，马化腾回应称：“一切都是自身的财务安排。”

来源：图虫

除了马化腾、刘炽平等高管减持股票，其他重要股东也在今年开启减持之旅。根据 wind 统计数据，从今年 1 月至今，腾讯因为遭遇减持而发生的公司资料变更事项已经超过 20 次。

但这一系列的高管减持动作并未影响腾讯的股价，随着科技股在港股持续受到资金追捧，10 月 28 日，腾讯控股股价首次突破 600 港元关口，总市值约 5.75 万亿港元。

尤其近日蚂蚁金服上市的较高估值定价，打开了腾讯金融的想象空间，让市场加大了对腾讯的兴趣。在这之前，腾讯的定价在更多来自于来自其游戏业务。

根据浦银国际测算，腾讯金融板块的估值约 1800 亿美元。在 2019 年，腾讯金融科技及企业服务业务当中，金融科技的收入为 844 亿，约占八成。除此之外，腾讯也通过参、控股方式先后布局证券、保险、基金销售等领域。随着蚂蚁集团 IPO，市场对于金融科技的估值体系将更加清晰，或带动估值的进一步提升。

小米林斌

2019 年 8 月 21 日 - 23 日，当时身为小米 2 号人物的联合创始人林斌连续三次减持小米股票，合计卖出小米股票 4131.34 万股，套现约 3.7 亿港元。

而当时，小米股价长期处于破发状态，股价低迷，不被资本市场所看好，为了提振股价，小米不断地从二级市场回归股票，雷军也早早地发出承诺锁定股票，但林斌却减持套现，这让林斌在当时受到了巨大的争议。

彼时林斌在微博上回应，并为表达自己对小米的信心，承诺未来 12 个月不再减持。

但刚过承诺期一个月不到，正逢小米股价高位期，9 月 14 日，据外媒获得的一份交易文件显示，林斌将出售 3.5 亿股股票，出售价格为每股 22.55 港元至 22.85 港元，总价值最高达 10 亿美元，折合人民币 68 亿元。

事后，林斌承诺股票未来锁定五年。

一年前的减持股份，仅占林斌所持有小米股份的 1.48%，而这一次的减持股份，则占其持有小米股份的约 13%，并直接使林斌所持小米股权从占总股份的 11.4% 降至约 10%。

高管巨额套现，让小米股价当天下跌 5%，林斌也没有像一年前那样出面公开回应。接近小米的知情人士则表示，林斌并非要抛售套现，而是要委托给信托。

这一次的巨额套现，也引发了关于林斌退居小米二线的猜测。

从 2019 年 11 月，林斌担任的小米集团总裁职位被王翔接任后，林斌逐渐开始离开小米的一线管理业务。

今年 7 月 29 日，小米发布一则公告，任命曾学忠担任集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，而林斌卸任手机部总裁，出任新成立的集团战略委员会副主席，同时，根据工商信息显示，今年以来林斌连续卸任多家小米系企业法定代表人。

巨额减持套现、卸任手机部总裁及多家小米系企业法人，种种动作下，在业内看来，如今林斌虽然仍是小米集团副董事长和战略委员会副主席，但实际已经退居二线。

阿里蔡崇信

据公开资料显示，2019 年 11 月 26 日到 2020 年 7 月 2 日期间，蔡崇信的阿里持股数从 4.11 亿股降至 3.47 亿股，减持 0.64 亿股，持股比例从 2% 降至 1.6%。

蔡崇信的具体减持日期和价格并未披露，有业内人士用阿里股票均价及汇率估算，得出蔡崇信在此期间减持套现约达 120 亿元人民币。

这并不是蔡崇信第一次减持阿里股份进行套现。

2017 年，据美国证券交易委员会（SEC）文件显示，阿里巴巴集团创始人马云和执行副主席蔡崇信未来 12 个月内可能出售多达 2150 万股公司股份，推算两人减持的规模高达 40 亿美元，折合人民币约 262 亿元，其中，蔡崇信最多减持 550 万股占其持有阿里巴巴股份的 8%。

对于减持的动作，当时有相关人员透露，阿里高管及董事正通过减持股票投身公益，进而回馈社会。

事实上，在隐退阿里后，蔡崇信发起成立他的个人公益基金会，致力于职业教育、体育教育和家乡公益。

在新冠疫情期间，蔡崇信也以蔡崇信公益基金会和布鲁克林篮网队联合名义，捐赠 2500 万元人民币，重点对医护人员和机构提供支持。

阿里马云

2019 年底，阿里巴巴进行赴港二次上市，当时马云持股阿里集团比例为 6.1%，持股数为 12.77 亿股。

但据阿里巴巴集团最新公布的财报显示，截至 2020 年 7 月 2 日，马云持股数降至 10.43 亿股，持股比例为 4.8%，这是阿里巴巴创始人马云持股阿里集团比例首次降到 5% 以下。

来源：企业供图

由此也可以推算出在过去 7 个月中，马云累计减持了 2.34 亿股，持股比例下降 1.3%。按照阿里股票均价及汇率估算，马云此波减持累计套现资金约达 430 亿元人民币。

2014 年 4 月，马云和蔡崇信对外宣布将共同捐出个人持有的、相当于阿里集团总股本 2% 的股份，着力于环境、医疗、教育和文化领域的慈善公益事业。

根据去年 4 月提交给美国证券交易委员会的一份文件显示，马云计划在一年内出售至多 2100 万股股票，以支持其慈善事业。

而除了慈善事业之外，针对马云减持阿里股份，行业人士分析认为：去年 9 月份马云正式宣布退休，卸任阿里巴巴董事长一职，将其职务交接给张勇，而再次减持阿里股份，可能意味着马云更深一步的交权、放权的态度。

拼多多黄峥

今年 7 月 1 日，拼多多创始人黄峥对外宣布辞去拼多多 CEO 一职，职务由 CTO 陈磊接替。

在卸任 CEO 职位的同时，黄铮也减持了公司股票。在提交给美国证券交易委员会（SEC）的申报文件中，拼多多披露，自 3 月 31 日以来，黄峥直接或通过其控制的离岸信托将所持公司股票减少 6.65 亿股，相当于股票总量的 13.9%。按照当时拼多多市值 1028 亿美元计算，其减持股票金额为 143 亿美元，折合人民币约 1009.5 亿元。

关于减持股票用途，黄峥在致员工的一封信中表示，拼多多的 “创始团队”向 “繁星慈善基金”捐赠了 1.135 亿股股票。拼多多在 2018 年首次公开发行（IPO）时表示，公司将把 2.4% 的股票投入一个慈善机构，用于支持有紧急需求的员工，并促进企业社会责任。

黄峥表示，他持有的另外 3.71 亿股股票将转让给拼多多合伙人集体，进行一些长期基础研究方面的探索，并且利用一部分作为未来管理层的补充激励。截至今年 4 月，该合伙人集体的管理委员会仅包括黄峥和新任首席执行官陈磊。

黄峥所减持股份的其余部分（约 1.8 亿股，价值约 38 亿美元）并没有提及。

此次减持之后，黄峥仍持有公司 29.4% 的股份，所持拼多多的投票权由 88.4% 减少至 80.7%。

对此，有媒体称拼多多创始人黄峥早前捐出股份一事为 “减持套现”，拼多多战略副总裁九鼎则表示黄峥在拼多多上市时做出的 “三年不减持”承诺依然有效，至今未有任何套现行为。