福布斯发布中国富豪榜：马云蝉联首富，马化腾第二，雷军、刘强东同名次

IT之家11月5日消息 今日，福布斯中国发布了 2020 中国富豪榜。

福布斯表示，2020 年福布斯中国富豪榜有 400 位上榜者。榜单上榜者的总财富从一年前的 1.29 万亿美元飙升至 2.11 万亿美元。近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。今年的上榜门槛为 15.5 亿美元，一年前为 10 亿美元。

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福布斯数据显示，今年登上中国富豪榜的 400 位（组）亿万富豪及亿万富豪夫妇的总财富比一年前增长了 8,200 亿美元。与之相比，福布斯 9 月发布的美国 400 富豪榜上榜者的总财富只增长了 2,400 亿美元。

IT之家了解到，榜单方面，阿里巴巴创始人马云今年连续第三年位列榜首，其财富增长了 72%，增至 656 亿美元（约合人民币 4,377.2 亿元）。福布斯指出，该榜单计算财富值使用的是 10 月 26 日的收盘价和人民币对美元汇率中间价。这个时点是在 11 月 3 日蚂蚁集团暂缓沪港两地上市之前。

腾讯首席执行官马化腾则位列第二位，今年身家达到 552 亿美元（约合人民币 3,683.2 亿元），一年前为 381 亿美元。

此外，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东、小米董事长兼 CEO 雷军则均以 1,354.5 亿元身家位列第 17 位。

以下为 2020 福布斯中国富豪榜完整榜单：