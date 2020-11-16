三班制全天候，特斯拉正在加速建设得州超级工厂

11 月 16 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正采用全天候三班制模式推进得州超级工厂的建设。

今年 7 月份，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉的下一座超级工厂将建在得州奥斯汀。

该工厂将是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也将是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂。

马斯克表示，该工厂除了生产其首款电动皮卡 Cybertruck 和 Semi 电动半挂卡车外，还将为东海岸的客户生产 Model Y 跨界车。

目前，该工厂正在加速建设中。无人机操作员、特斯拉爱好者杰夫 · 罗伯茨（Jeff Roberts）在最新一段视频中表示，特斯拉目前正在全天候三班制推进该工厂的建设。

今年 9 月上旬，特斯拉发布了 “特拉维斯县科罗拉多河项目合作伙伴资格预审报告”。报告显示，该公司得州超级工厂的 “首次试车”定于 2020 年 12 月 30 日，“首次实质性完工”定于 2021 年 5 月 1 日。

通过全天候三班制模式推进建设，特斯拉得州超级工厂的建设速度可能堪比其上海超级工厂，这样一来特斯拉或许可以达到 12 月份的目标，即开始试生产其首款电动皮卡 Cybertruck。