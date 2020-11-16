圆通快递内鬼致 40 万条个人信息泄露，员工账号有偿租借

IT之家11月16日消息 据新京报贝壳财经报道，在由邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组近期侦办的一起部督案件中，不法分子与圆通快递多位 “内鬼”勾结，通过有偿租用圆通员工系统账号盗取公民个人信息，再层层倒卖公民个人信息至不同下游犯罪人员。东窗事发，始于今年 8 月。据邯郸警方消息，邯郸市永年区某物流公司委托人报案称：其公司员工账号被本公司物流风险控制系统监测出有违规异地查询非本网点运单号信息的行为，导致大量客户隐私信息有可能泄露。

据报道，邯郸永年区公安局反诈中心中队长王求东梳理，嫌疑人马某杰雇佣张某行、高某桥以每日 500 元的费用租用某物流公司内部员工系统账号，团伙成员郭某、杜某龙通过登录租用赵某星等人的系统账号进入该物流系统，导出快递信息，团伙成员朱某钊把窃取的快递信息进行整理后交给同伙吕某硕。吕某硕又通过微信、QQ 等方式卖到全国及东南亚等电信诈骗高发区。

邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组于9月7日将嫌疑人张某行、高某桥、马某杰抓获。警方称，该案涉案嫌疑人涉及河北、河南、山东等全国多个省市，涉案金额120余万元。

新京报称，上述“某物流公司”为圆通，涉案的“某物流公司内部员工”为五位圆通员工。上述工作人员分别处于邯郸地区的永年、鸡泽、武安以及邢台地区的隆尧、沙河，每个地区各有一位涉案人员，被泄露的信息中包括发件人地址、姓名、电话以及收件人电话、姓名、地址六个维度。

据知情人士透露，如果以上述六个维度的信息共同组成一条信息来计算，此次被泄露的信息数量实际超过40万条。据该人士透露，经过警方和检察院确认，被泄露信息中，存在某个维度以“*”来匿去的“不完全信息”，例如发件人为“张三”，但发件电话却为“*”。IT之家获悉，经过统计，六个维度完整的信息约为4.5万条。据马某杰供述，他将收集到的信息打包卖出，每条信息单价约为1元。