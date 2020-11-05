美十大富豪财富 1 天增加 282 亿美元，贝索斯以 105 亿美元居首

北京时间 11 月 5 日消息，对科技产业可能有利的美国国会选举形势推动科技股今天大涨，纳指涨幅达到 3.85%。科技股大涨使得美国十大富豪个人财富一天增加 282 亿美元，其中亚马逊创始人、CEO 杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)个人财富增加 105 亿美元至 1906 亿美元，亚马逊股价涨幅达到 6.3%。

Facebook 股价上涨 8.3%，公司 CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)个人财富增加 80 亿美元至 1055 亿美元；比尔 · 盖茨（Bill Gates）个人财富增加 6.63 亿美元至 1159 亿美元。

微软前 CEO 史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）个人财富增加 28 亿美元至 735 亿美元，他在微软的持股比例约为 3.5%。

谷歌联合创始人拉里 · 佩奇 (Larry Page)和塞吉 · 布林（Sergey Brin）的个人财富分别增加 40 亿美元至 770 亿美元和 38 亿美元至 749 亿美元。

在美国十大富豪中，4 人个人财富星期三缩水，其中特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)个人财富缩水约 5.6 亿美元至 931 亿美元；沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）个人财富缩水 2.15 亿美元至 780 亿美元；甲骨文联合创始人拉里 · 埃里森（Larry Ellison）个人财富缩水 3.91 亿美元至 751 亿美元；沃尔玛继承人艾丽丝 · 沃顿（Alice Walton）个人财富缩水 3.09 亿美元至 666 亿美元。